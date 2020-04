La cuarentena se vuelve el período idóneo para cuidarse mejor. Perricone MD presenta Mujeres Perriconistas Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 15:53 h (CET) Una nueva plataforma donde numerosas expertas comparten su teoría sobre el bienestar para promover un envejecimiento mucho más saludable, defendiendo cómo un estilo de vida equilibrado repercute en un estado óptimo de la piel. El programa aumentará sus participantes que, por ahora, ya recoge a las 9 primeras en www.perriconemd.es. Periodistas, doctoras y farmacéuticas se reunieron y compartieron todo su expertise sobre el cuidado integral del organismo No se concibe una piel joven y perfecta sin que haya detrás un estilo de vida saludable porque la salud completa se acaba traduciendo en una mayor y mejor belleza. Un cuidado adecuado deriva en unas condiciones óptimas del organismo que, a su vez, se trasladan a la piel, revelando un tejido lleno de vitalidad pero, sobre todo, un mejor estado general: más defensas, mejor tonificación muscular, menos inflamación y retención, etc. Esta máxima, que es la que promulga el Dr. Nicholas Perricone, es la misma que defienden otras expertas en medicina, belleza y en estilo de vida. Así lo transmitieron las nueve participantes del primer ciclo de Mujeres Perriconistas, una plataforma creada por la firma homónima a la que se puede acceder desde la página web de Perricone MD en España.

Pero #MujeresPerriconistas es mucho más que una sección en una página online: es un entorno de debate, una plataforma de encuentro y un espacio donde aprender de grandes expertas. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la firma de belleza con sello médico reunió a estas expertas para conocer su punto de vista acerca de lo que implica un estilo de vida healthy, algo especialmente importante en una situación como la que se está viviendo. Además, por la visión dermatológica del proyecto, se estudió cómo todo ello torna en una piel en buen estado y luminosa, algo que el Dr. Perricone lleva defendiendo desde los inicios en su teoría sobre el envejecimiento, como ha ido plasmando en sus diferentes libros que son un Best-Seller internacional, tal es el caso de The Wrinkle Cure. #MujeresPerriconistas se convierte así en una vuelta de tuerca a la mesa redonda tradicional. Durante una jornada, las participantes debatieron sobre estos aspectos y así lo transmitieron en cada una de las entrevistas, disponibles en www.perriconemd.es, en la sección correspondiente a esta acción.

¿Qué encontrar en la sección Mujeres Perriconistas?

Un compendio de vídeos, fotos, entrevistas y audios que reflejan a la perfección cómo llevar un estilo de vida centrado en el bienestar más integrado. Una teoría del envejecimiento que va mucho más allá del tradicional uso de cremas, y que se completa con la alimentación como base fundamental. Esa es la filosofía que transmite #MujeresPerriconistas de la mano de expertas de las que hay mucho por aprender.

¿Quiénes son las primeras en formar parte de este club?

Cote Llambias

Farmacéutica y prescriptora digital

Farmacéutica de profesión con empresa propia que comparte con su marido, e instagrammer de renombre. Cote Llambias es la representación física perfecta de estilo de vida saludable. Ha llevado la filosofía del Dr. Perricone a su máximo exponente. Le preocupa cómo envejecer de manera saludable y por ello cuida al detalle su dieta, rutinas y cuidados de la piel, algo que inculca a todos en su núcleo familiar.

María José Burgués​

Doctora y propietaria de Mesbur

María José Burgués es una de las más fervientes seguidoras de la filosofía Perriconista, siendo casi el alter ego del Dr. Perricone en España. Al igual que él, es una gran defensora del “somos lo que comemos” y trata la alimentación como parte fundamental del estado del organismo y, más concretamente, de la piel. Cuenta con una gran carrera en el ámbito de la medicina, ejerciendo incluso como formadora en universidad. Para ella, el bienestar es un 360º, un todo integrado. Y es que cuando uno se cuida por dentro, ello trasciende al exterior, mostrándonos con un aspecto mejorado y mucho más juvenil.

Bárbara Fernández

Directora del centro Dr. Martínez Quindós

Y una gran experta en belleza que conoce de pieles como pocas, y no es de extrañar, puesto que recibe a diario numerosos casos muy diferentes en uno de los centros de referencia de León. Tampoco sorprende su propio aspecto físico. Con una piel prácticamente sin imperfecciones, es fiel amante de las ciencias de Nicholas Perricone, y así lo transmite a cada cliente que cruza las puertas del centro médico estético Dr. Martínez Quindós, nombre que responde a su esposo y con el cual lidera en conjunto este maravilloso espacio donde, quien entra, sale siempre rejuvenecido. Una prescriptora nata que sabe lo que necesita cada piel para mantenerse en condiciones óptimas. Aquí va su testimonio.

Silvia Matheu

Experta y propietaria de la perfumería nicho SM The Beauty

Ella se define con tres adjetivos: apasionada, loca y súper divertida. Pero es que, además, así es como la perciben todos los que cruzan la frontera de SM The Beauty, tienda y perfumería nicho líder en Manacor. Su personalidad arrolladora enamora y, cuando a ello le acompañas del aplomo de las ciencias del Dr. Perricone, la ecuación se vuelve perfecta. Sabe de belleza, prueba todo, cuesta mucho sorprenderla y solo lo mejor la cautiva. Le llamó siempre la filosofía de este médico, porque le pareció diferente. No era más de lo mismo, como ocurre con ella. Su sello de identidad, sus labios rojos y una capacidad de transmitir su estilo de vida saludable como pocas pueden.

Marta Barroso

Periodista de estilo de vida y de belleza

Es ya un icono en vida dentro del periodismo en España. Cuenta con una trayectoria que muchos podrían categorizar como envidiable. En su curriculum vitae hay cabeceras como ABC, Fuera de Serie o la revista semanal ¡Hola!. Su carrera y todo lo vivido durante ella le han dotado de una gran experiencia, sobre todo, en el entorno de la belleza y el bienestar. Sabe lo que funciona, lo que no y lo conoce desde su visión más personal al haber tenido la oportunidad de haber conocido prácticamente todas las marcas de belleza y sus diferentes propuestas. Cuando se habla con ella sobre este ámbito, es esa la seguridad y confianza que transmite.

Silvia Galán

Silvia ha estado muy ligada al proyecto Perriconista. Estar cerca le ha hecho saber más que nadie sobre las ciencias, filosofía y propuestas de este dermatólogo para alcanzar un bienestar óptimo. Hace deporte, come de manera equilibrada y sabe lo que aplicar en el rostro con una gran sabiduría. Cuesta sacarle ya de su rutina de belleza, porque es conocedora de lo que le funciona y no puede renunciar a ello, como es su rutina facial diaria, que pasa siempre por la doble limpieza.

Cristina Hernández

Farmacéutica y empresaria de 4Sense Actives

Ella es lo que se podría denominar como profeta de Perricone MD en Canarias. Cristina Hernández es farmacéutica y la responsable de que la firma no solo llegara a la España más meridional, sino de que se convirtiera en un absoluto éxito. No es de extrañar, pues nadie vende mejor que el que prueba algo y lo utiliza, convirtiéndose en un prescriptor absolutamente creíble. Tal es el caso de esta emprendedora que ha luchado como nadie en la vida por ser feliz, por crecer a nivel empresarial y cuya piel, admite, ha dado un giro de 180º desde que es usuaria de los productos del Dr. Perricone. Es una absoluta enamorada de las ciencias patentadas por este dermatólogo desde que las conoció en 2013 ya que, como reconoce, no ha visto nunca unos resultados iguales. "Efectividad" es el término que a ella le enamora, y nadie ha conseguido persuadirla como su firma de cabecera.

María Martínez Eslava

Farmacéutica

Inquieta, perfeccionista y exigente en la elección de sus marcas. Esto le dirigió a seleccionar Perricone MD entre su exquisito portfolio. Su pasión por esta marca y el conocimiento de sus ciencias le ha llevado a ser una experta prescriptora de sus tratamientos. “Fascinante” y “brutal” son conceptos que salen de su propia boca para definir a algunos productos de Perricone MD, una firma que, para ella, además es de disfrute. Lleva el estilo de vida perriconista a su máximo exponente y, para ella, los rituales de belleza con los productos del Dr. Perricone son una auténtica experiencia que cambia pieles.

Clara Buedo

Periodista y comisaria de belleza

Lo de Clara Buedo es de otro planeta. Si alguien quiere descubrir un nuevo producto que sea realmente fascinante, debe acudir a ella y a los artículos que escribe en plataformas como PureNicheLab.com o en BeautyMatters.style. Licenciada en Derecho, se volvió periodista de profesión y comisaria de belleza por amor, Clara es un torbellino de energía y la pasión que muestra cuando se le habla de novedades en belleza es similar a la de un niño en el día de su cumpleaños. Se podría decir que lo sabe prácticamente todo, puesto que cada uno de sus artículos lleva detrás una ardua labor de investigación, casi una tesis doctoral. No le gusta lo que no lleva un claro fundamento detrás y es por ello por lo que se declara fanática de la filosofía Perriconista. Afirma que es complicado comparar a esta firma con otras marcas, porque es un pie fundamental de una filosofía completa para prevenir el envejecimiento, basado en múltiples estudios para saber cómo pararlo o cómo prevenirlo.

Vídeos

