MOWOOT elegida ‘Best Medical Device Company’ en la International Investors Conference, RESI EUROPE 2020

jueves, 2 de abril de 2020, 15:36 h (CET) Durante la última edición de RESI, celebrada en formato 100% digital, MOWOOT fue votada entre 23 empresas, como la mejor compañía de dispositivos médicos, obteniendo, además, la segunda posición en la clasificación general de empresas más votadas de todas las categorías RESI GLOBAL CONFERENCE SERIES

El evento Redefining Early Stage Investments (RESI) consiste en una serie de conferencias que llevan a cabo un recorrido global para que empresas de salud que están en fase temprana o de crecimiento puedan entrar en contacto con inversores, establecer relaciones y, finalmente, conseguir financiación.

La serie de conferencias RESI está organizada por Life Science Nation (LSN) (Boston, MA, EEUU), y reúne emprendedores de las ciencias de la salud (en los campos de agentes terapéuticos, los dispositivos médicos, los diagnósticos, la salud digital, etc.) e inversores para fomentar encuentros clave de cara a obtener inversión o colaboraciones.

“RESI fue fundado para ofrecer a los emprendedores de las ciencias de la salud una punto de encuentro para poder entrar en contacto con una amplia gama de inversores activos interesados en nuevas oportunidades” Dennis Ford CEO of LSN & creador de RESI conference.

RESI EUROPE 2020 (primera edición 100% digital)

Del 23 al 25 de marzo, tuvo lugar la conferencia RESI EUROPE 2020. Inicialmente programada para celebrarse en Paris (Francia), se llevó a cabo, por primera vez desde sus inicios, en un formato 100% digital, lo que se tradujo en un récord de asistencia, ya que inversores de todo el mundo pudieron participar en el evento directamente desde sus ‘oficinas/casas’.

Durante 3 días se organizaron más de 1200 reuniones a través de video llamadas, 70% de las cuales fueron encuentros entre inversores y empresas. Además, una sala de exposiciones virtual proporcionó espacio para poder acceder a discusiones de mesa redonda con inversores y workshops que fueron pre-grabados en los días previos a la conferencia, así como Sesiones Virtuales de Pitch y un Innovation Challenge con exposiciones y votación en línea.

RESI INNOVATION CHALLENGE

RESI es mundialmente reconocido por su Innovation Challenge; en cada edición RESI, las empresas seleccionadas que han sido puntuadas y clasificadas según al Sistema LSN de ‘potencial de rentabilidad de inversión’ se presentan en las categorías Dispositivos Médicos, Salud Digital, Agentes Terapéuticos y Diagnósticos.

Las 23 propuestas más innovadoras fueron seleccionadas por el Comité Interno de revisión científica de Life Science Nation para participar en la final del RESI Innovation Challenge y presentar a través de un formato de exposición sus tecnologías y oportunidades de inversión durante los 3 días de la conferencia RESI EUROPE 2020.

Esta edición del Innovation Challenge también se llevó a cabo, por primera vez, en un formato digital: cada empresa finalista disponía de un espacio en la plataforma web para exponer su póster, una breve presentación y materiales complementarios que se ponían a disposición de los asistentes.

MOWOOT VOTADA MEJOR EMPRESA MEDTECH

Tras una cuidadosa valoración de las presentaciones de las empresas participantes por parte de los inversores, los asistentes de RESI pueden hacer sus votaciones a las empresas más innovadoras y prometedoras durante el RESI INNOVATION CHALLENGE.

MOWOOT fue votada como la mejor empresa de la edición en la categoría de dispositivos médicos, y además obtuvo la 2ª posición en el ranking global de las empresas más votadas de todas las categorías.

“Estamos muy felices de ver que no solo los pacientes y profesionales médicos ven el valor de MOWOOT, sino también los inversores. Este reconocimiento tiene un impacto muy positivo en nuestra campaña de financiación al añadir un componente internacional y esto nos permitirá llegar a más mercados y pacientes en un menor tiempo”. Dr. Markus Wilhelms, CEO & cofundador de MOWOOT.

Actualmente MOWOOT está levantando una ronda de inversión Serie A para impulsar el crecimiento internacional de la empresa en los mercados europeos con sistemas de reembolso de su sanidad pública. La ronda tiene un objetivo de 1.6 millones de euros y está dirigida a business angels, family offices y pequeños/medianos fondos de capital riesgo.

MOWOOT

MOWOOT es una empresa de dispositivos médicos en etapa de crecimiento, cuyo mercado clave son las personas con trastorno del tránsito intestinal a las que se les ofrece una solución innovadora, novedosa, natural, no farmacológica y no invasiva.

El dispositivo médico “MOWOOT Intestinal Transit management System”, está disponible en el mercado desde 2018. Su patentado tratamiento intermitente exo-persitáltico de colon (intermittent colonic exo-peristalsis) ofrece una solución a una importante necesidad no resuelta, la de los pacientes con trastornos del tránsito intestinal como intestino neurogénico (NBD – Neurogenic Bowel Disorder), estreñimiento debido al uso de opioides (OIC – OpioidInduced Constipation) y estreñimiento idiopático crónico (CIC).

Se estima que el mercado global para estas 3 afecciones clínicas es de más de 15 mil millones de USD anuales con una tasa de crecimiento anual (CAGR) saludable de más del 7%, motivado por una sociedad que envejece y unas políticas sanitarias de atención domiciliaria de pacientes crónicos. Futuras versiones del dispositivo también estarán dirigidas al mercado libre de Salud OTC.

MOWOOT se constituyó en 2014, tiene su sede en Barcelona y surgió del programa MOEBIO designHealth Barcelona (parte de EIT Health Innovation Fellowships). El desarrollo del dispositivo médico es fruto de la colaboración con un hospital europeo líder en Neurorehabilitaion, el Institut Guttman.

