Campaña solidaria de crowdfunding: Fabber producirá 10.000 máscaras LibreGuard para personal sanitario Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 15:03 h (CET) Las máscaras LibreGuard servirán para proveer a profesionales sanitarios de una decena de países. La campaña es voluntaria, sin ánimo de lucro y sigue los criterios Open Source. La startup industrial barcelonesa fue impulsada por IQS Tech Factory en la primera edición del programa IQS Next Tech Una de las consecuencias más inmediatas de la crisis del COVID-19 es la falta de material sanitario adecuado que afecta tanto a los pacientes como a los profesionales. Frente a esta compleja situación, la startup barcelonesa especializada en impresiones 3D Fabber ha impulsado LibreGuard, una campaña de crowdfunding con el objetivo de producir 10.000 máscaras que cubran las necesidades de material para profesionales sanitarios en una decena de países.

Las máscaras LibreGuard serán producidas de forma totalmente voluntaria y sin ánimo de lucro por una red formada por más de 80 profesionales (personas dedicadas al diseño, ingeniería, comunicación y sociología), 10 talleres y 6 empresas catalanas. Además, se seguirán los criterios Open Source para dar libre acceso a planos y archivos para que cualquier persona o empresa pueda replicar el modelo con una cortadora láser.

Un producto barato, cómodo y que genera una cantidad mínima de residuos

LibreGuard es una pantalla de protección para personal sanitario producida voluntariamente que tiene un coste en materiales de 25 céntimos de euro por unidad. Su diseño permite producir en grandes cantidades, lo que agiliza enormemente su manufactura y generando una cantidad mínima de residuos.

La máscara es sencilla, operativa, reutilizable y esterilizable, siempre que se utilicen los materiales pertinentes. Cada visera está fabricada con planchas de plástico fácilmente esterilizables y cortadas de tal manera que hace muy fácil su montaje, además de ser ajustable y ligera para proteger nariz, boca y ojos.

Fabber, un proyecto impulsado desde IQS Tech Factory

Fabber fue una de las startups participantes en la primera edición de IQS Next Tech, el primer programa de aceleración industrial de España. Creado por IQS Tech Factory, el centro de emprendimiento de IQS, y con el apoyo de ACCIÓ (Generalitat de Catalunya), desde su creación en 2017 ha dado salida a algunas de las startups industriales más prometedoras del país.

“Estamos verdaderamente orgullosos de la iniciativa de Fabber, porque potencialmente puede salvar miles de vidas. Nuestra misión desde IQS Tech Factory es impulsar no solo las mejores ideas de cara al mercado, sino también aquellas que puedan tener una aplicación rápida y efectiva en las personas”, asegura Oriol Pascual, director de IQS Tech Factory.

En los próximos meses, se abrirá la convocatoria para participar en la nueva edición de IQS Next Tech, cuyo ganador se dará a conocer en el Demo Day de IQS Tech Fest, el primer y único festival de startups industriales de Europa.

Sobre IQS Tech Factory: el impulso del emprendimiento industrial

IQS Tech Factory, el centro de actividad emprendedora de IQS, nació en 2015 como la primera aceleradora industrial de España. Desde su creación trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo industrial impulsando la próxima generación de startups industriales transformando sus tecnologías disruptivas en oportunidades de negocio a través de una incubación y un programa de aceleración anual, centrado en evaluar las diferentes etapas del desarrollo de una startup y más allá.

La aceleradora enfoca su actividad en tres líneas principales: la promoción del emprendimiento industrial a través de IQS Tech Fest, la aceleración de nuevas empresas de base científico-técnicas a través del IQS Next Tech y el IQS Innovators Hub con el objetivo de conectar a la gran empresa establecida con startups industriales.

Actualmente, IQS Tech Factory ha acelerado 62 startups procedentes de dentro y fuera de la universidad, que desde 2016 han creado 230 puestos de trabajo y han movilizado más de 27 millones de euros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.