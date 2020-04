Herramientas online gratuitas para que los niños continúen su aprendizaje de inglés durante la cuarentena Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 14:36 h (CET) Helen Doron English continúa ofreciendo numerosas opciones para que los niños y niñas puedan continuar con su aprendizaje de inglés durante el confinamiento por el coronavirus Helen Doron English continúa ofreciendo numerosas opciones para que los niños y niñas puedan continuar con su aprendizaje de inglés durante el confinamiento por el coronavirus. De esta forma, la franquicia pone a disposición de forma gratuita sus aplicaciones y herramientas online para todo el mundo, sin necesidad de ser alumno de sus centros.

Cada aplicación diseñada por Helen Doron English acerca al aprendizaje del inglés de forma práctica a niños de cualquier edad y nivel. Fun with Flupe – English Words, Kangi Club, Helen Doron Read, Helen Doron Song Club, TeenBuzz Radio y Bedtime Stories with Grandma son algunas de las herramientas disponibles, que ofrecen un aprendizaje divertido del inglés de forma gratuita para niños de todo el mundo

- Fun with Flupe – English Words: Una app diseñada para repasar vocabulario. Con Fun with Flupe – English Words los niños de 2 a 5 años aprenden sus primeras palabras en inglés: animales, frutas, vehículos, números, verbos y preposiciones. El inglés es fácil de aprender cuando es un niño de preescolar y es divertido con Helen Doron English. Disponible para Android o iOS.

- Kangi Club. Un espacio para niños y niñas de 3 a 8 años. La web Kangi Club ofrece más de 100 divertidos juegos educativos en inglés con el que los más pequeños aprenderán a hablar, entender y leer el idioma con fluidez. Una forma divertida de jugar y aprender inglés al mismo tiempo, con el que los niños conseguirán acercar el inglés a sus vidas cotidianas. Puedes acceder aquí y comenzar a aprender inglés gratis, también disponible en versión app para Android e iOS.

- Helen Doron Read. Desarrollada por expertos en lingüística, gracias a esta app los niños aprenden a leer con sus propios tiempos y ritmos. Helen Doron Read es una app muy fácil de usar, que permite a los niños y niñas mejorar sus competencias lingüísticas a través de la lectura: escuchando la palabra hablada correctamente, viendo la ortografía y practicando la pronunciación de cada letra, palabra y oración. Entre sus muchas funcionalidades, permite al niño grabarse a sí mismo leyendo la historia y reproducirlo. Está especialmente diseñada para niños de 4 a 9 años y consta de 4 libros con historias variadas. Disponible para Android e iOS.

- Helen Doron Song Club. A los niños les encanta la música y la herramienta Helen Doron Song Club es una gran opción para aprender inglés mientras los niños cantan y se divierten. Accede al Song Club gratuitamente en YouTube y disfruta de canciones karaoke y vídeos animados en inglés para niños de 0 a 6 años. De esta forma, los niños aprenden y escuchan el inglés correctamente hablado, con el fin de reforzar el vocabulario, la pronunciación y la gramática.

- TeenBuzz Radio. Una radio online en la que participan adolescentes de todo el mundo. En el portal TeenBuzz Radio los más jóvenes podrán escuchar buena música actual en inglés, historias, concursos y recetas, además de programas en vivo todos los días con el equipo radiofónico de Helen Doron y la posibilidad de chatear con otros alumnos en directo. Para acceder, clic aquí o descargarse la app en Google Play o App Store y unirse a radio TeenBuzz.

- Bedtime Stories with Grandma. La última herramienta desarrollada por el equipo de Helen Doron English, con la que los niños aprenderán de forma relajada y entretenida inglés a la hora de acostarse. La británica Granny Rosella es la encargada con esta aplicación de leer a los niños historias, de 7 a 10 minutos de duración cada una, acompañadas de textos luminosos e ilustraciones de cuentos clásicos, que ayudará a los niños de entre 3 y 8 años a mejorar su inglés y comprensión de manera divertida y natural. Se puede descargar esta app tanto en Google Play como en App Store.

HelenDoron@Home, la alternativa escolar online durante el confinamiento

Con el objetivo de que el aprendizaje de inglés no se detuviera durante el estado de alarma y confinamiento por la crisis del COVID-19, la franquicia Helen Droon English puso en marcha el programa HelenDoron@Home. Gracias a la rápida organización, antes de que el Gobierno decretase el Estado de Alarma, los centros Helen Doron de España ya estaban comunicándose con los padres para mantenerlos informados y empezar con las clases online. La finalidad de HelenDoron@Home no es otra que mantener la rutina de los niños, proporcionando a todos sus estudiantes la posibilidad de asistir a clases online.

Así es el método Helen Doron English

Helen Doron English enseña inglés a niños de 3 meses a 19 años, adaptando los cursos a todos los niveles y estilos de aprendizaje, facilitando el aprendizaje y cumpliendo con los más altos estándares académicos.

El método de enseñanza Helen Doron English se basa en años de experiencia y conocimiento. El enfoque en hacer que el aprendizaje sea divertido, en grupos pequeños, con audiencias de fondo y un refuerzo positivo probado con el tiempo. Cada clase está diseñada con una variedad de actividades para satisfacer cada estilo de aprendizaje. Los materiales de aprendizaje únicos cuentan con historias, canciones y animaciones originales para hacer que el aprendizaje sea alegre e inspirador.

Los programas de Helen Doron están diseñados por un equipo especializado de pedagogos y expertos lingüísticos. “Más allá de enseñar inglés, los cursos enseñan valores importantes, lecciones de vida y cómo convertirse en mejores ciudadanos del mundo”, aseguran.

