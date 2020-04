Previsión post-confinamiento de Kim's Camping: vacaciones de proximidad al aire libre Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 12:27 h (CET) La previsión es compartida por la Confederación de campings del mediterráneo: el fin del confinamiento mostrará una cara inédita de la sociedad. Las cercanas vacaciones estivales podrían ver un auge de la demanda de alojamiento de camping, como consecuencia al confinamiento forzado por la crisis del coronavirus La reacción del público es imprevisible, pero el sector del camping cree que el efecto rebote podría ser un paliativo eficaz del recorte forzoso de la temporada de Verano 2020.

Como establecimientos de alojamiento turístico al aire libre, los campings de la Costa Brava se presuponen -como cada Verano- grandes candidatos a cifras de ocupación cercanas al 90% en temporada alta, dando picos de "lleno" en fechas concretas.

Con más de 60 temporadas a sus espaldas, Kim's Camping Llafranc anunció un ERTO tras dar por finalizados los preparativos para la Semana Santa (ahora fallida por el COVD-19). Tras estudiar la situación con la plantilla, solamente quedaba preservar la salud de esta ante el nuevo inicio de la temporada tras el confinamiento (según la web del establecimiento el 30 de Abril).

El alojamiento en bungalows y apartamentos de alquiler en el recinto del camping da paso al concepto de glamping, aunando la comodidad y conveniencias del alojamiento fijo con la ubicación privilegiada en un entorno abierto como es un camping.

El lugar ideal para unas vacaciones de liberación en familia o con amigos. Con una amplia oferta entre ubicaciones costeras y de montaña, la provincia de Girona acoge más de 70 campings, la mayoría de 1ª Categoría.

De las muchas ubicaciones a escoger, Palafrugell destaca con luz propia. Esto se debe a su ubicación privilegiada como punto de encuentro entre cultura, paisaje, costa, gastronomía y posibilidades de ocio y actividades deportivas y lúdicas.

A poco que se observe su actividad diaria, se hace obvio que es un lugar ideal para unas vacaciones con niños, especialmente tras el encierro forzado y el extraño final de curso que les espera.

Conocido por sus playas de Llafranc, Tamariu y Calella de Palafrugell, es un punto de referencia en el mapa del Turismo en Catalunya.

¿Será este un año para olvidar o para revisar en los manuales? La respuesta no está clara, pero a priori las cifras deberían ser inferiores a otros años por la pura aritmética de menos días disponibles y una Semana Santa perdida completamente.

Si el final del Verano es benigno, podría suponer un efecto suavizante sobre el desenlace de la temporada 2020.

Los operadores del sector ya están ofreciendo paquetes y sorteos para paliar los efectos de la paralización del Turismo por la pandemia COVID-19. En pocos meses, la respuesta será historia.

Es una buena noticia para la economía local tener en ella empresas que no den su brazo a torcer. Parece una idea muy sensata preservar estos campings, de los mejores de España, mediante su uso y disfrute en unas merecidas vacaciones de proximidad.

