Almonacid de Zorita resiste al coronavirus Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 12:31 h (CET) El Ayuntamiento puso en marcha un protocolo municipal de actuaciones para prevenir los contagios que ha encontrado además el respaldo de la solidaridad local El Ayuntamiento de Almonacid de Zorita inició, desde el mismo momento en que empezó la crisis sanitaria, un protocolo de actuaciones para prevenirla, con la desinfección periódica del viario público y edificios municipales y la creación de una bolsa de ayuda municipal, para beneficiar a aquellas personas del pueblo que se puedan hallar en situación de vulnerabilidad. “Nadie ha quedado desprotegido ante esta situación”, afirma José María Cañadillas, alcalde de Almonacid de Zorita.

El esfuerzo municipal en este sentido, que se suma al de los profesionales de la sanidad, de Protección Civil de Almonacid de Zorita y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha encontrado además el respaldo de los trabajadores municipales, de los comerciantes, que mantienen abiertos sus establecimientos para abastecer a la población, y de muchos voluntarios que se pusieron manos a la obra para hacer material de prevención sanitario, mascarillas, batas, etc. Gracias a esa labor, la Residencia de Ancianos Virgen de la Luz recibió material, tanto para proteger a los residentes como a los trabajadores. “Estamos muy felices de haber comprobado, una vez más, que Almonacid de Zorita es un pueblo solidario, generoso y unido ante lo que venga”, dice Beatriz Sánchez, concejala de Bienestar Social.

Además, desde web y redes sociales, el Ayuntamiento comparte iniciativas con los almonacileños, además de informarles constantemente sobre normativa de seguridad ante la crisis. Una de ellas ha sido la confección de un video, para el que decenas de vecinos han aportado su granito de arena, con la canción que se ha convertido en el himno de esperanza español ante el COVID19: 'Resistiré', original del Dúo Dinámico, y cuya versión por parte de la Rondalla de Almonacid, era ya, tradicionalmente, uno de sus temas más emblemáticos.

Decenas de almonacileños han aportado su granito de arena a este video, que ha sido compartido con esperanza e ilusión por cientos de almonacileños a través de las redes sociales. “Todos los almonacileños están dando lo mejor de sí mismos para superar esta crisis. Admiro su entereza en este momento, y agradezco su dedicación y profesionalidad a comerciantes, sanitarios, personal de la residencia, trabajadores municipales y voluntarios de protección civil, y en general de nuestro pueblo. En estos días, más que nunca, me siento orgulloso de ser almonacileño”, termina Cañadillas.

Vídeos

Beatriz Sánchez, concejala de Bienestar Social de Almonacid de Zorita



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.