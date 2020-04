El Gran Premio Miguel Indurain se 'disputará' en Bkool Para participar hay que entrar en Bkool y buscar en las competiciones en directo al usuario 'eqkernpharma', o bien entrar en la ruta 'GP Miguel Indurain 2020' en la portada del simulador Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de abril de 2020, 14:55 h (CET) El Gran Premio Miguel Indurain, previsto para este sábado y que ha sido cancelado por la crisis sanitaria del coronavirus, se 'disputará' en la plataforma de entrenamiento virtual Bkool en una versión digital organizada por el Equipo Kern Pharma.



La cita es el mismo sábado 4 de abril, a partir de las 11:30 horas. Para participar en esta versión virtual del Gran Premio Miguel Indurain sólo será necesario contar con un rodillo inteligente y una cuenta de Bkool. Será posible acceder sin coste mediante la prueba gratuita de un mes que se ofrece en bkool.com.



El Gran Premio Miguel Indurain es el colofón a la iniciativa lanzada por el Equipo Kern Pharma el 21 de marzo, en la cual el equipo ciclista navarro de categoría UCI Continental invitaba a los aficionados a compartir entrenamientos con sus profesionales.



Durante las tres primeras semanas de cuarentena se han celebrado salidas martes, jueves y domingo que han convocado a una media de 50 ciclistas por sesión, con picos de hasta 100 participantes.



Para participar hay que entrar en Bkool y buscar en las competiciones en directo al usuario 'eqkernpharma', o bien entrar en la ruta 'GP Miguel Indurain 2020' en la portada del simulador. Habrá diez minutos para calentar antes de la salida lanzada y se sortearán lotes de productos de nutrición Finisher entre los participantes que compartan una foto o vídeo en las redes sociales etiquetando a @eqkernpharma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Grandes vueltas ciclistas 2020: Fechas y recorridos Aunque el recorrido de la Vuelta a España 2020 no se presentará oficialmente hasta el 17 de diciembre en Madrid, ya conocemos algunos detalles importantes de la gran carrera española Vuelta ciclista a España 2019: ¿quiénes son los favoritos? Esta será la última 'grande' de Nairo Quintana en el Movistar Team y quiere demostrar que la directiva se equivoca no apostando por él Nairo Quintana, el más inteligente en Calpe ​El trabajo de la escuadra telefónica se dejó notar hasta la base del último puerto, con los Arcas, Erviti u Oliveira cubriendo a Quintana y a un Alejandro Valverde que mostró muy buenas sensaciones con varias aceleraciones camino de la cima Egan Bernal: "Colombia lo merecía, quiero asimilarlo" Bernal se hizo con el amarillo en los Alpes y logró su primera 'grande', el primer Tour para un país con tradición ciclista Egan Bernal acaricia el primer Tour en la historia de Colombia Ganador de la etapa después de aguantar el pulso del pelotón