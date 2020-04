Describen una nueva especie de mustélido que vivió hace 9 millones de años en Madrid Gracias al trabajo que desarrolla un equipo multidisciplinar de paleontólogos y geólogos, este yacimiento es una ventana excepcional para el conocimiento de la fauna que poblaba el centro de la Península Ibérica hace 9 millones de años Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de abril de 2020, 14:28 h (CET) Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) y el Museo Iziko de Sudáfrica, entre otras instituciones, han descrito una nueva especie de mustélido (familia de mamíferos que incluye nutrias y hurones) que vivió en el Mioceno. Bautizada con el nombre 'Circamustela peignei', se trata de un carnívoro pequeño que vivió en el centro de la Península Ibérica hace 9 millones de años.



La descripción de la nueva especie ha sido posible gracias a los restos dentales y craneales de cuatro individuos del género 'Circamustela'. Los restos estudiados fueron descubiertos en el yacimiento de Batallones-3 y 5 en Cerro de los Batallones en Torrejón de Velasco (Madrid).



"En un principio pensamos que se trataba de restos de otra especie descrita en 1967 gracias a los fósiles de Can Llobateres (Valle del Penedès, Barcelona). Sin embargo, las características dentales demostraron que se trataba de una especie más primitiva", explica el investigador del MNCN, Jorge Morales.



La investigación ha sido llevada a cabo mediante el estudio directo de los fósiles y también mediante técnicas no destructivas como tomografía computerizada de rayos X (micro CT-SCAN), que permitió ver tanto el interior de los huesos, como partes que a simple vista se encuentran en lugares de difícil acceso.



"Esta nueva especie de mustélido de talla similar a la marta o garduña europea, posee una dentición más esbelta y punzante, adaptada a un mayor consumo de carne en comparación con otros mustélidos similares que convivieron con ella hace 9 millones de años. Estas características nos permiten inferir que fue un carnívoro cuya dieta estaba más especializada que las martas actuales, que poseen una dieta más amplia" apunta Alberto Valenciano, investigador del Museo Iziko de Sudáfrica.



Esta investigación completa y aumenta la diversidad de carnívoros conocida en el yacimiento de Batallones, de forma que junto a otros grandes carnívoros como tigres dientes de sable, osos y anficiónidos (perros-osos), que vivieron en Madrid hace 9 millones de años, también existió un gremio de medianos y pequeños carnívoros de gran interés compuesto por mofetas, martas, tejones y otros mustélidos que, "sin lugar a duda darán nuevas sorpresas en el futuro", según comenta Morales.



Cerro de los Batallones es uno de los yacimientos más importantes del Mioceno de Eurasia y África en el que se encuentra una gran diversidad en carnívoros y otros vertebrados terrestres.



Destaca tanto por el número de fósiles que se han recuperado en los casi 30 años que se lleva estudiando, como por la calidad y buen estado de conservación de los mismos.



Gracias al trabajo que desarrolla un equipo multidisciplinar de paleontólogos y geólogos, este yacimiento es una ventana excepcional para el conocimiento de la fauna que poblaba el centro de la Península Ibérica hace 9 millones de años.



Cada año con el apoyo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se sigue excavando, de forma que los hallazgos permiten describir nuevas especies que dan pistas de cómo la vida en la Tierra ha evolucionado hasta convertirse en lo que es hoy.

