La iniciativa solidaria #NingúnMayorSolo ofrece atención psicosocial a personas mayores a través de llamadas telefónicas El proyecto responde a la demanda de atención emocional y psicológica de este colectivo que se ha visto más afectado por la crisis derivada del COVID-19 Redacción Siglo XXI

jueves, 2 de abril de 2020, 13:56 h (CET) La iniciativa #Ningúnmayorsolo, que se enmarca en un proyecto más amplio #PsicólogosfrentealCOVID, pretende dar respuesta a la demanda de soporte psicosocial que pueden tener muchas personas mayores que se han visto aisladas de sus familias ante la actual situación de crisis sanitaria y social.



Se ha habilitado una línea telefónica (976 388 601) para que las personas mayores que lo requieran puedan recibir soporte emocional, tanto si llaman directamente, como si las personas voluntarias de entidades del Tercer Sector que hayan hablado identificado necesidades de atención psicológica, derivan a estas personas y reciben la llamada del voluntariado de psicología.



El voluntariado atenderá la llamada y prestará el soporte emocional que requiera la persona mayor. Las personas psicólogas voluntarias, en función de la disponibilidad de tiempo que indiquen en el momento de hacer el registro, consultarán en la plataforma www.ningunmayorsolo.org, a la que se accede a través de Voluncloud, la aplicación de la Plataforma de Voluntariado de España, las personas que tienen necesidad de atención psicológica y llamarán para atenderlas. Podrán comunicarse con el equipo de voluntariado a través de la plataforma, de manera que éstos puedan seguir el caso.



Las entidades del Tercer Sector, las personas trabajadoras sociales y la ciudadanía en general, identificarán a las personas mayores que conocen y que saben que tienen necesidades de soporte emocional. El voluntariado llamará proactivamente a los mayores y si identifican necesidad de atención psicológica, se seguirá el procedimiento ya definido.



Si las entidades del Tercer Sector identifican directamente que las personas mayores a las que tratan tienen necesidad de atención psicológica, directamente informarán a la plataforma para que el voluntariado experto en psicología los puedan llamar.



Aquellas personas que quieran colaborar con esta iniciativa ofreciendo su experiencia en psicología o voluntariado, pueden registrarse en www.ningunmayorsolo.org. Tras rellenar sus datos de contacto e indicar sus horarios disponibles, recibirán un correo electrónico con sus datos de acceso a la plataforma e instrucciones de uso.



En una segunda fase, se pondrá en marcha el servicio para personas profesionales sanitarias que necesiten contactar con una persona experta en psicología. Podrá hacerlo, de manera gratuita, por chat o teléfono, si fuera necesario, a través de la app Quiero Cuidarme Más. Desde allí, creando una cuenta se podrá acceder a “Chat psicológico frente al Covid-19”. Si la situación lo requiere y ambas partes están de acuerdo, podrán mantener una conversación.



Grupo DKV garantiza la seguridad y confidencialidad de la información y de los datos. Asimismo, se compromete a no utilizar de manera alguna la información que pudiera intercambiarse durante estas consultas.



