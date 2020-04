​Izquierda chavista en “Moncloaca”

La izquierda gubernativa no atenderá necesidades de la población, pero nunca faltará dinero para sus medios de comunicación, altavoces propagandísticos, ‘agitprop’, vocingleros y periodistas con rodilleras.



Se ha generalizado la idea de que en España las soluciones están ahora en manos del problema. No es solo en la actual crisis sanitaria sino en infinidad de cuestiones. Es lo que tiene un gobierno con inclinación ideológica zurdera. Desde un punto de vista histórico -- y conociendo la malicia de la propia Inquisición-- lo mismo que juzgaba y encarcelaba a los zurdos por entender que estaban al servicio del diablo, es de suponer que la actual “Moncloaca” sería una cárcel de Estado al mando del inquisidor mayor. Uno contra todos.



No damos esos tres datos como casuales; es decir, pensamiento único, inclinación zurdera y actitud inquisitorial. Podemos decir que los tres son una aspiración histórica de la ideología política zurdera que se han mantenido a lo largo del tiempo; de ahí los exabruptos extemporáneos de personales como el “marqués de Galapagar” y su látigo arreador del artículo 128.1 de nuestra Carta Magna, sin saber que para ese apartado existe un antídoto natural como es el artículo 33.3 de la misma Carta. Absténgase de estupideces, señor Iglesias, que ya hemos comprobado que sabe decirlas aunque cubiertas de torpeza y mala fe. Ya nadie se cree que viene el lobo porque, si lo intentara, en España saldría escaldado, con el rabo entre las piernas o en cubierta de pino.



Muy propio de la zurdera ideológica es el uso y abuso descontrolado de los medios de comunicación para su consumo, al igual que el ejército de periodistas y colaboradores con rodilleras. La izquierda no atenderá a la población sanitaria en sus necesidades, llegado el caso, pero nunca faltará dinero para sus medios vocingleos, altavoces propagandísticos y ‘agitprop’, además de rodilleras para periodistas abducidos, sin iniciativa y fieles a la voz de su amo represor.



¿Qué ha pasado con algunas televisiones en estos días? Si bien el consumo televisivo ha aumentado sobremanera por el confinamiento, también es verdad que han descendido los ingresos publicitario y de otro tipo. Muchas campañas publicitarias se han cercenado por la situación desesperante de esta pandemia mundial y de las negligencias que el gobierno zurderas ha cometido desde el primer día.



Sepan, amigos lectores, que UTECA es la patronal de las cadenas privadas, pero Mediaset no está en ella. Esa misma patronal pidió al Gobierno ayudas económicas ante la negligente gestión de algunas de las cadenas. Y ahí van millones para cadenas privadas que van a actuar de altavoces de la “extraordinaria gestión del gobierno durante la crisis sanitaria”. Hay que reconocer que, mientras la diestra política es una pardilla en estos asuntos, la zurdera o siniestra política no da puntada sin hilo. ¿Recuerdan cuando se dio ayudas a los Bancos para no recurrir al rescate y para que los clientes no perdieran gran parte de su dinero? Pues los voceadores lo vieron mal. Ahora ven muy bien estas ayudas.



Las cadenas habían llegado a pedir que los distintos gobiernos las eximieran de la financiación a RTVE. ¡Vaya cara más dura! Desde mi punto de vista no es de recibo que con nuestros impuestos se paguen mediocres y partidistas medios de comunicación privados, por muy importante que sea esa vía para la información de la ciudadanía, aunque casi siempre distorsionada, partidista, sectaria y precocinada.



No hay más que ver lo mal que han informado en cuanto al Covid-19: ocultamiento de datos, retorcimiento estadístico, desinformación permanente, transparencia cero, inútil presencia del negligente Sánchez en plan “¡Aló presidente!”, preguntas precocinadas, ausencia de periodistas serios…. La pena de nuestra televisión, en general, es que “todo lo que sale en ella, para la mayoría de ciudadanos, es la única verdad”. ¿Comprueban ahora cómo, cuando la falsa verdad y el pensamiento único se funden, es cuando el socialcomunismo alcanza su clímax ideológico, sarcástico y orgiástico?.



No es ningún secreto decir que, tanto la censura como la falta de libertad de prensa, son una característica intrínseca de gobiernos Social-comunistas. Si están acostumbrados al pensamiento único es porque casi siempre la opinión contraria desarma sus argumentos por su nula consistencia. Su anhelo es tener un “Prabda” para todos, desde donde predicar el pensamiento dictatorial comunista.



Es precisamente así el pensamiento de Pablo Iglesias y sus mercenarios chavistas. Hablamos de control gubernamental de medios y, como decía un lector en el correo que me ha enviado: “Tras eso mismo, añadido a las repugnantes subvenciones de las televisiones privadas por parte del bando “Sanchista”, solo queda esperar la censura y la manipulación de la información”. Justo lo que ahora se hace y lo que se pretende seguir haciendo desde el gobierno socialcomunista de “Moncloaca”; de ahí que ya se perciba un tipo de “sinistrofobia” en determinadas personas hacia ideas como las representadas por la caverna socialcomunista.