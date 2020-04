El Grupo Sabater Nuri se adapta a la crisis del coronavirus ofreciendo descuentos en gasóleo para calefacción Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 11:07 h (CET) El grupo cerdañolense aplica descuentos de 10 € a las compras superiores a 500 litros de gasóleo de calefacción El Grupo Sabater Nuri lleva 75 años al servicio de la ciudadanía y la crisis sanitaria y económica propiciada por la pandemia del Covid-19 no es la primera que le ha tocado vivir. Como en otras ocasiones, todas las empresas del grupo, buscan maneras de adaptarse y seguir ofreciendo los mejores productos y servicios posibles.

Desde el primer momento de confinamiento, el Grupo ha estado siguiendo el día a día de las normativas y se ha adaptado, cerrando la cafetería, cambiando los horarios de las estaciones de servicio, incrementando la distribución de gasóleo a domicilio y garantizando el abastecimiento los supermercados. También se ha comprometido en iniciativas solidarias, como la del slowshopping.cat, un portal donde los comercios de proximidad se ponen a disposición de la ciudadanía para hacer llegar sus productos y servicios a los domicilios de los clientes.

Ahora sin embargo, el grupo va más allá y quiere ayudar directamente a las familias que empiezan a notar resentida la economía de sus hogares. Este mes de abril, la empresa del Grupo Sabater Nuri, Carburants Nuri, ofrece descuentos de 10 € a los clientes que hagan pedidos superiores a 500 litros de gasóleo de calefacción. Esta promoción pretende dar apoyo a todas las familias que en estos tiempos necesitan apretarse el cinturón.

El gerente del grupo de Cerdanyola, Josep Sabater, explica que "todos estamos notando la crisis generada por el coronavirus, pero dentro de nuestras posibilidades buscamos fórmulas para seguir al lado de nuestros clientes", y es que una de las principales características del Grupo Sabater Nuri, desde sus inicios, es la vocación de servicio y el afán por conseguir mucha proximidad con los clientes.

Dani Sabater, el responsable de la distribución de gasóleo del Grupo, dice que "cada día distribuimos a más hogares, y ya desde hace semanas estamos extremando las precauciones y siguiendo todos los protocolos de actuación que Sanidad nos recomienda para evitar cualquier contagio de coronavirus ".

Los repartidores de gasóleo que dirige Dani Sabater, normalmente hacen turnos de 6 de la mañana a 5 de la tarde, acumulan unas 20 entregas diarias y hacen 200 kilómetros de media, en Catalunya.

Los interesados ​​en beneficiarse del descuento en el servicio de distribución de gasóleo a domicilio, una promoción que no es acumulable, sólo tienen que validar el código ABRIL10 en el momento de hacer el pedido.

Sobre el Grupo Sabater Nuri

El Grupo Sabater Nuri se fundó en Cerdanyola del Vallès en 1939 y comenzó su actividad con la distribución de carbón y leña a domicilio. Durante la década de los 60 y con la llegada de la industrialización, el grupo expandió su actividad y se inició en la distribución de gasóleo a domicilio, ofreciendo sus servicios por toda la comarca del Vallés.

Actualmente, el Grupo Sabater Nuri distribuye gasóleo por toda la provincia de Barcelona y es un grupo de referencia dentro del sector de las estaciones de servicio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.