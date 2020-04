La factura electrónica de SERES ofrece un 100% de continuidad a Iberdrola frente al coronavirus Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 17:43 h (CET) La compañía ha conseguido un desarrollo perfecto de su actividad desde los hogares de sus empleados ya que no dependen del escaneo presencial La factura electrónica es una herramienta clave para mantener la actividad de las empresas durante la pandemia del coronavirus. Gracias a ella, grandes corporaciones como Iberdrola puede conseguir con sus empleados trabajando desde sus hogares, un 100% de continuidad, contribuyendo a la normalidad de la actividad económica, sin alterar el confinamiento domiciliario, obligado por el estado de alarma.

Los responsables de facturación de esta gran corporación energética confiaron en SERES, corporación europea pionera en intercambio electrónico de documentos. Ahora, gracias a la incorporación de esta solución en su gestión, pueden controlar estos procesos con sus empleados desde su casa fácilmente, ya que están totalmente automatizados e integrados con las herramientas de gestión del negocio (ERP).

Es importante señalar que la factura en papel tiene problemas por la dependencia de usuarios internos y externos en el proceso (correos, estafeta) y genera aún más problemas, como el tener que desplazar a sus empleados físicamente a la oficina para realizar escaneos / OCR

Acerca de SERES

SERES es pionero y especialista en servicios de intercambio electrónico seguro de documentos desde hace más de 30 años. Cuenta con presencia en Latinoamérica desde hace más de 10 años y es un socio tecnológico para ayudar en la transformación digital priorizando en optimizar, automatizar y asegurar el intercambio de documentos electrónicos B2B, B2G y B2C.

Como filial de Docaposte (Grupo La Poste), SERES es un jugador importante en el mercado mundial de soluciones de gestión electrónica de documentos. SERES es un grupo internacional presente en Francia, España, Alemania, Portugal, México, Colombia, Ecuador, Argentina y Perú y, a través de sus socios, en Canadá, EEUU, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Italia, etc.

Sus soluciones permiten la optimización de procesos de negocio y la automatización de los intercambios electrónicos de documentos en el que actúa como tercero de confianza. Entre sus servicios destacan, SERES e-FACTURA®, plataforma global de factura electrónica, SERESNET, servicios de intercambios EDI de uso imprescindible en sectores como el retail, automoción, sanidad VERIPOST, servicio de correspondencia electrónica certificada, e-Archivo, servicio de custodia electrónica, Digitalización, servicio de escaneo OCR/ICR, Fax/Mail, servicio de envío y recepción de faxes por email.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.