Más del 10% de las intervenciones plásticas y estéticas pertenecen al sector masculino, según SECPRE Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 17:12 h (CET) Cada vez es mayor el número de hombres que recurren a los servicios de una clínica de estética En los últimos tiempos se ha asentado en la sociedad una cultura relacionada con el estilo de vida sana. Nunca es tarde para comenzar a cuidarse y sentirse bien. Para muchos, contar con un buen aspecto físico se ha convertido en una meta. Pero no todos tienen el camino igual de fácil para llegar a ella. Esto se ve reflejado en datos como los que ha compartido la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE). Esta entidad afirma que en los últimos años entre el 10 y el 15% de las intervenciones plásticas y estéticas han sido solicitadas por el sector masculino.

Por lo tanto, el sector de la cirugía plástica y estética ya no está únicamente enfocado al género femenino. Cada vez son más los hombres que deciden acudir a estas clínicas de estética. Entre las técnicas más demandadas por el sector masculino destacan tales como la cirugía de párpados, la rinoplastia y la reducción de pecho o papada.

Los chicos están comenzando a extremar su cuidado físico, pero aún les sigue superando el número de mujeres preocupadas por conservar un buen aspecto. Por su parte, en el sector femenino las intervenciones de estética más demandadas son el aumento de pechos, la elevación de pechos, cirugía de párpados y rinoplastia.

Tras esta lista de demandas, se aprecia cómo hombres y mujeres encuentran sus mayores frustraciones en los pechos o el pecho y en la nariz y párpados. Conclusión que completan desde Clínica Clever, clínica de estética de Sevilla, desde donde confirman que entre las operaciones más demandadas se encuentran el aumento de pecho en Sevilla para las mujeres, y la rinoplastia para los hombres, respaldando así los datos anteriormente citados.

