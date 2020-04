Smartick apoya a los profesores durante la cuarentena ofreciéndoles recursos didácticos de manera gratuita Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 17:08 h (CET) El método español de aprendizaje online de matemáticas ofrece a todos los maestros de Primaria recursos didácticos, tutoriales interactivos y multitud de ejercicios gratis para facilitar su labor durante la cuarentena. La iniciativa responde a la inquietud y deseo del equipo de Smartick de ayudar y apoyar la difícil labor docente que miles de maestros en toda España están llevando a cabo desde sus casas tras el cierre de colegios por la crisis del coronavirus Smartick, método online de aprendizaje de matemáticas para niños de 4 a 14 años, pone a disposición de los profesores, que durante esta cuarentena forzosa están llevando a cabo una encomiable labor docente desde sus casas, acceso gratuito a una plataforma educativa desarrollada por la compañía con tutoriales interactivos, recursos didácticos innovadores y propuestas de ejercicios autocorregibles.

Los responsables de Smartick quieren apoyar de esta forma el trabajo que los maestros están realizando desde que se decretara el cierre de colegios en el país con motivo de la propagación del Covid-19. "Están siendo unas semanas duras para todas las familias que tienen que quedarse en casa con sus hijos, pero igual de difícil está siendo la labor de los docentes, que han tenido que seguir con el contenido del curso de manera online, en muchos casos sin recursos ni previsión para ello", apuntan los fundadores del método, Javier Arroyo y Daniel González de Vega.

Por ello, ofrecen a los maestros, sin coste alguno, recursos didácticos que favorecen el proceso de aprendizaje, herramientas que ayudan a desarrollar las habilidades matemáticas de sus alumnos y metodologías innovadoras como las que inspiran el método Smartick, de reconocido prestigio en todo el mundo. En la web de profesores encontrarán multitud de tutoriales interactivos y ejercicios de matemáticas del ciclo de Primaria completo, que podrán enviar a los niños que están estudiando en casa. Además, la plataforma les permite trabajar nuevos contenidos y programar tareas.

Se trata de un portal web de profesores para profesores, con el único fin de ayudarles y apoyarles en esta difícil coyuntura profesional a la que se están teniendo que enfrentar. "La labor docente es ya complicada en circunstancias normales, pero ahora se ha llevado al límite de forma inesperada e imprevisible, y por ello Smartick desea contribuir a hacer lo más fácil posible ese trabajo que los profesores realizan cada día para que los alumnos no pierdan el ritmo normal de las clases", explican Arroyo y González de Vega.

Smartick es un método online de aprendizaje de matemáticas para niños de 4 a 14 años. Gracias a su sistema de inteligencia artificial, identifica de forma automática el nivel de cada niño y adapta los ejercicios de las sesiones a su perfil y velocidad de aprendizaje, ofreciendo contenidos que van más allá del cálculo mental y que refuerzan el pensamiento lógico y el razonamiento, al tiempo que mejoran la comprensión lectora. Esta startup fue fundada en 2009 por dos emprendedores españoles, Daniel González de Vega y Javier Arroyo, y en 2016 fue elegida como una de las 15 mejores startups mundiales por el jurado de The Next Web en Nueva York, entre otros éxitos conseguidos. Con presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, México, Colombia, Chile y Perú, en estos 10 años miles de niños de 100 países se han beneficiado del método. Actualmente, cuenta con un equipo de 60 profesionales, entre pedagogos, psicólogos, maestros, matemáticos e ingenieros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.