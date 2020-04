Green Family, el canal para niños de Alejo Stivel y 2btube, presenta canción infantil contra el COVID-19 Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 16:45 h (CET) Para ayudar a concienciar a los más pequeños de la casa durante la crisis sanitaria, los canales de YouTube de Green Family estrenan nuevo vídeo con el que aprender a lavarse las manos al ritmo de la música. Este proyecto del artista Alejo Stivel junto a 2btube tiene como objetivo transmitir mensajes de empatía, tolerancia, sostenibilidad e igualdad a través de pegadizas canciones para niños menores de 4 años Detrás de cada canción infantil que se conoce, detrás de cada ritmo pegadizo y detrás de cada muñeco cantarín, lo más importante es que haya conciencia. La responsabilidad de los compositores de música infantil es crucial. A esta conclusión llegó, hace poco menos de un año, Alejo Stivel, artista, cantante, compositor, productor y voz del famoso grupo Tequila.

“La música tiene que entretener y emocionar, pero también tiene que enseñarnos algo”. Con esta idea en mente, Stivel dibujó en su cabeza un proyecto infantil al que ha conseguido dar forma gracias a 2btube, grupo de medios especializado en conectar con el público joven y experto en YouTube, tanto en representación de talentos como en producción de vídeos y gestión profesional de canales en la plataforma.

Ese proyecto tiene como nombre Green Family y se trata de un canal de YouTube en español y otro en inglés para niños de 0 a 4 años. Con casi 30 vídeos que combinan temas originales con covers de populares canciones infantiles, han conseguido más de 8 millones de reproducciones y más de 100.000 suscriptores en los últimos 9 meses. Además, sus canciones también se pueden escuchar en Spotify (lista en español / lista en inglés).

“Cuando conocimos a Alejo Stivel nos entusiasmó la idea de poder trabajar en un canal de música original y contenido infantil responsable. Cada vez se demandan más este tipo de vídeos para niños y era necesario crear un canal que apostara por una línea moral y educativa que pensara en los retos que plantea la sociedad actual”, explica Fabienne Fourquet, CEO de 2btube.

Y es que el canal ideado por Stivel cuenta con valores muy potentes que no suelen estar integrados en los contenidos infantiles a los que se acostumbra. Cada canción transmite mensajes de empatía, tolerancia, sostenibilidad e igualdad; y aprovecha el entorno inmediato de los más pequeños para acercarles a realidades a las que se enfrentarán a lo largo de su desarrollo. Incluso el nombre del canal se rige por los mismos principios:

“El nombre lo elegimos porque el verde es un color que representa valores medioambientales y la familia es lo que más queremos y nos es más cercano en esas edades,” explica Irina Aizencang, coproductora musical del canal. “Además, se trata de una familia que no está marcada por la binariedad hombre-mujer. Su vestimenta como si fueran trajes de astronauta responde a esa intención de que no se asocie un sexo determinado a cada personaje.”

La mecánica de trabajo entre el artista, su equipo y 2btube es simple: eligen las temáticas y van proponiendo oportunidades entre todos. Alejo Stivel es el productor musical junto a Irina Aizencang; y su equipo se encarga de la composición y grabación de cada una de las canciones. Una vez finalizada la producción musical, 2btube realiza la animación de cada canción y se ocupa de la gestión del canal, publicando y optimizando todos los vídeos.

“Cuando tenemos la parte musical lista, se la enviamos a 2btube. Hacen vídeos fabulosos con gran sensibilidad, siempre nos sorprenden muchísimo porque sus ilustraciones transmiten a la perfección el mensaje de nuestras letras y el equilibrio perfecto entre la concienciación y el entretenimiento”, afirma Stivel.

Y es que la conciencia absoluta es la clave del canal, que no subestima la capacidad de entendimiento de los más pequeños. Los productores son conscientes del nivel de retención y de evolución de los menores.

Según Irina, “a esas edades son súper permeables y debemos tener clarísimo que es responsabilidad nuestra todo lo que les enseñamos. Queremos crear conciencia por encima de todo, pero además de mandar mensajes buscamos que sea divertido, que sea un juego. Trabajamos duro para alcanzar lo que conocemos como conciencia lúdica”.

Un buen ejemplo de ello es el último vídeo publicado: “Lava tus manos” en el canal en español y “Wash your hands” en el canal en inglés, que han sido realizados expresamente con motivo de la crisis sanitaria.

Tras éxitos como “Robodance” o “Veggies are so cool”, los pequeños astronautas bilingües de Green Family se ponen así al servicio de las familias para concienciar y ayudar en la lucha contra el COVID-19. “Algo tan básico como lavarse las manos se convierte estos días en un gesto clave. Queremos ayudar a los padres para que puedan convertir el gesto en algo lúdico, nos toca a todos concienciarnos y responsabilizarnos”, admite Stivel. E Irina añade que “el nuevo vídeo es un gran hito para sumar y ayudar. Queremos unirnos y aportar nuestro granito de arena, por eso damos accesibilidad en redes a contenido útil dadas las circunstancias. Queremos que lavarse las manos sea parte de la rutina de todos en casa”.

Green Family cuenta con un amplio abanico de estilos musicales: pop, rock, calipso, ritmos latinos, música tradicional china, etc. En los canales se pueden encontrar canciones asociadas a momentos temporales concretos (“Buen día señor sol”, “Feliz Navidad” o “Cumpleaños feliz”) y otras ligadas a los primeros aprendizajes de los más pequeños (“Los números”, “Los colores” o “El abecedario”). Además, las versiones de canciones populares tienen mucho éxito en el canal, entre las que destacan “La familia dedo” con más de 6 millones de visualizaciones; o “Las ruedas del autobús”, “La vaca Lola” y “El viejo Macdonald” que juntas superan las 700.000 visitas.

