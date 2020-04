Natural Athlete dona barritas energéticas a personal sanitario de Madrid a través de Food4Heroes Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 16:35 h (CET) Natural Athlete, empresa española especializada en la producción y comercialización de productos de alimentación saludable, se une a la iniciativa solidaria Food4Heroes para contribuir a mejorar las condiciones del personal médico de los hospitales colapsados por la actual crisis sanitaria Natural Athlete, empresa española especializada en la producción y comercialización de productos de alimentación saludable basados en ingredientes naturales y nutritivos, se une a la ola de inicitivas solidarias que ha generado la crisis del coronavirus, con la donación de 840 barritas energéticas para el personal sanitario de diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.

La compañía se ha incorporado a la plataforma solidaria Food4Heroes, formada por empresas de alimentación y restauración, que coordina el envío de productos a través de operadores logísticos para que lleguen a los diferentes hospitales y centros sanitarios donde se necesitan. Hasta el momento, las barritas energéticas de Natural Athlete se han repartido en los hospitales Ramón y Cajal, 12 de Octubre y la Zarzuela de la capital.

"Los aplausos no son suficientes para agradecer el inmenso esfuerzo y toda la presión que en las últimas semanas están soportando todas esas personas que están cuidándonos, que piensan en los demás antes que en sí mismos y se olvidan de sus propias preocupaciones. Por ello hemos querido aportarles, en la medida de nuestras posibilidades, un apoyo en forma de barritas energéticas hechas de frutos secos, frutas, y semillas, con ingredientes naturales y sin azúcar, que les ayude a reponer energía, tan necesaria en estos momentos de desgaste", explica Niklas Gustafson, CEO y cofundador de Natural Athlete.

"Esta crisis sólo podemos superarla con la ayuda de todos, y cualquier aportación, por pequeña que sea, es enormemente valiosa. Desde Natural Athlete agradecemos a todas las personas y organizaciones que están dando lo mejor de sí mismas para contribuir a frenar la pandemia, y animamos a las que aún no han dado el paso a que se sumen a la corriente de acciones solidarias. En este momento, no hay nada más gratificante que saber que podemos ser útiles para quienes más lo necesitan".

