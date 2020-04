Sigüenza celebrará virtualmente la Semana Santa 2020 Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 15:48 h (CET) Es una iniciativa de la Cofradía de la Vera Cruz y Santo Sepulcro de Sigüenza y de la Diócesis, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Sigüenza y el soporte de sus redes sociales Sigüenza. 1 de abril de 2020. Ante las excepcionales circunstancias que vive el país y ante la honda carga sentimental que tiene la Semana Santa en Sigüenza, a iniciativa de la Cofradía de la Vera Cruz y del Santo Sepulcro, la Semana Santa 2020 se va a vivir de forma virtual.

Las redes sociales aportan el marco idóneo para hacerlo. Desde la Cofradía y el Ayuntamiento animan a la sociedad seguntina a ir compartiendo diferentes momentos de la Semana Santa a través de estos medios: la Cofradía desde su página web, veracruzsiguenza.es y su Facebook, unidas a las redes municipales: @AytoSiguenza en Facebook, con réplicas en Twitter e Instagram, y con el hashtag común #SemanaSantaVirtualSigüenza.

La Cofradía de la Vera Cruz y del Santo Sepulcro ha elaborado un programa que sigue los horarios habituales de la Semana Santa local, de manera que, llegada cada hora, se subirán a las redes determinados vídeos y contenidos de años pasados, animando a seguntinos y visitantes virtuales a compartirlos en las redes sociales.

De esta manera, y pese a que no se va a celebrar ningún oficio religioso público, de acuerdo con las normas del confinamiento, los horarios y contenidos de cada epígrafe se postearán en redes a la hora establecida en el programa.

En el momento de inicio de las procesiones, y con un hashtag adjudicado a cada una de ellas, se postearán fotos de otros años, y de manera abierta, quien quiera, podrá compartir sus imágenes o sentimientos a través de las redes sociales.

Cofradía, Diócesis y Ayuntamiento y han adquirido el compromiso de que todo el material audiovisual que se vuelque en redes sea grabado respetando las normas del confinamiento. Y por supuesto, subrayan que ninguna de las imágenes ilustrativas de las procesiones corresponderá a actos celebrados en 2020.

Para la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, “la Semana Santa es en la ciudad un momento especial, desde el punto de vista religioso, en primer lugar, pero también desde otros muchos prismas, por lo que vamos a aportar a la Cofradía nuestro apoyo para celebrarla en este 2020 de una manera diferente”, señala, e invita a “participar y colaborar a seguntinos y visitantes con la iniciativa, esta vez desde las redes, y el año que viene, con ilusión y ganas renovadas, presencialmente”.

El presidente de la Cofradía, Felipe Carrasco, indica que “es un momento difícil para todos, y esperamos que celebrar la Semana Santa de forma virtual sirva de estímulo, a unos de forma espiritual y a otros de forma cultural”. En cualquier caso, desea que “sea una ayuda para pasar esta situación a todos los que nos sigan en las redes”.

PROGRAMA SEMANA SANTA VIRTUAL DE SIGUENZA 2020 (*)

#SemanaSantaVirtualSigüenza

(*) Las horas se refieren a las horas de posteo en redes.

5 de abril:

Domingo de Ramos

#DomingoRamosVirtualSigüenza

(*) 12:00 h: Presentación de Semana Santa.

Explicación sobre Domingo de Ramos. “Entrada de Jesús en Jerusalén”.

(*) 19:00 h: Explicación de los pasos de Semana Santa.

(*) 20:30 h.: Procesión desde la ermita a la catedral. #ProcesiónDomingoRamosVirtualSigüenza

6 de abril:

Lunes Santo

#LunesSantoVirtualSigüenza

(*) 12:00 h.: Presentación del Lunes Santo.

(*) 19:00 h.: Visita guiada en la Catedral a las obras de arte dedicadas a la Pasión, a cargo de Victor Parrilla Marín.

(*) 20:30 h.: Procesión desde la Catedral a la Parroquia de San Vicente.

#ProcesiónLunesSantoVirtualSigüenza

7 de abril:

Martes Santo

#MartesSantoVirtualSigüenza

(*) 12:00 h.: Presentación Martes Santo.

(*) 19:00 h.: Gastronomía Semana Santa. Torrijas y limonada.

(*) 20:30 h.: Procesión desde la Catedral a la parroquia de Santa María.

#ProcesiónMartesSantoVirtualSigüenza

8 de abril:

Miércoles Santo

#MiércolesSantoVirtualSigüenza

(*) 12:00: Presentación del Miércoles Santo.

(*) 19:00 h.: Tradiciones. Música Cofrade

(*) 20:30 h.: Traslado del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad.

#TrasladoMiércolesSantoVirtualSigüenza

9 de abril:

Jueves Santo

#JuevesSantoVirtualSigüenza

(*) 12:00 h.: Presentación Jueves Santo. La Cena del Señor.

(*) 19:00 h.: Monumentos de Semana Santa.

(*) 21:00 h.: Hora Santa con Jesús Sacramentado.

#MisaJuevesSantoVirtualSigüenza

10 de abril: Viernes Santo

#ViernesSantoVirtualSigüenza

(*) 12:00 h.: Viacrucis y procesión.

(*) 19:00 h.: Tradiciones: Descendimiento de Jesús de la Cruz.

(*) 20:30 h.: Procesión del Santo Entierro. Viernes Santo.

#ProcesiónVirtualSantoEntierroSigüenza

11 de abril: Sábado de Gloria

#SábadoGloriaVirtualSigüenza

(*) 12:00 h.: Presentación Sábado Santo (vigilia Pascual)

(*) 19:00 h.: Tradiciones: Jornada del Cofrade Solidario

12 de abril: Domingo de Pascua

#DomingoDePascuaVirtualSigüenza

(*) 12:00 h.: Presentación del Domingo de Pascua

(*) 12:15 h.: Procesión del Encuentro con la Virgen de la Alegría hasta la Iglesia de Nuestra Señora de los Huertos.

(*) 12:30 h.: Tradiciones: Quema del Judas.

#ProcesiónVirtualEncuentroSigüenza

13 de abril: Lunes de Pascua

#LunesPascuaVirtualSigüenza

(*) 20:00 h.: Cierre de la Semana Santa con recuerdo a los hermanos difuntos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Santo Sepulcro.

