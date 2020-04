5yMedio, en pausa por COVID-19, anuncia salto a 100% digital Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 14:35 h (CET) Tras anunciar una parada responsable en respuesta a los primeros signos de la crisis sanitaria del COVID-19, la conocida emprendedora Clara Alfaro da el salto y abandona la tienda física del madrileño distrito de Chamberí. 5yMedio, marca artesana de calzado femenino especializada en tacón medio, se comercializa a partir de ahora solamente online Tal vez un signo de los tiempos que corren, tal vez un preludio de lo que está por llegar tras el paso de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo sería imposible pensar en decisiones precipitadas o forzadas por el parón súbito no ya de la economía, sino de la sociedad misma. Al ser preguntada sobre el paso definitivo hacia el ecommerce, Clara Alfaro lo tenía claro:

"Se trata de algo muy meditado. El cese de los envíos se anunció el día 13 de Marzo por pura y simple responsabilidad social y empresarial.

Algo más de 2 meses antes de eso, la idea de convertir 5yMedio en una tienda virtual ya estaba tomada... Personalmente fue interesante conciliar la decisión estratégica con la parte sentimental que insistía en mantener abierta la tienda-atelier".

La marca 5yMedio sigue ofreciendo la calidad de los mejores materiales y la mano artesanal local, algo de lo que Clara no deja de insistir convencida sobre la necesidad de potenciar la economía de proximidad. Por eso todos los procesos desde las materias primas hasta el diseño, cosido y embalaje se llevan a cabo en España.

"El tacón medio de 5yMedio, valga la redundancia, está en alza" - parece que bromea Clara, pero sutilezas aparte, esta emprendedora lo tiene muy claro y poco a poco sus zapatos, botines y sandalias van calando en el mercado norteamericano, por poner un ejemplo de éxito exportador.

No es casual que desde un inicio, 5ymedio.com estuviera disponible en Español e Inglés. Clara comenta que su sitio web -ahora tienda virtual siendo puristas- ha pasado por tres escenarios técnicos distintos hasta encontrar el compromiso entre diseño, funcionalidad y sencillez que buscaba.

"La idea es consolidar el salto a digital, tras este paso será necesario ir abriendo canales dentro del marketing online".

Fiel a su consigna #HealthySexyWalk, 5yMedio es una marca de calzado sostenible que defiende una elegancia saludable para la mujer moderna. En cualquier circunstancia, su tacón medio triunfará sin sobrecargas ni esfuerzos para quien lo luzca.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.