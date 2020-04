Redtrust garantiza la seguridad y movilidad de los certificados digitales durante el teletrabajo Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 14:51 h (CET) La custodia de los certificados digitales en una plataforma segura como Redtrust permite a miles de empleados trabajar de manera segura y eficiente desde cualquier lugar Redtrust, a Keyfactor company, empresa líder en el mercado español que permite la custodia y centralización de los certificados digitales, de cientos de empresas y hace posible que miles de empleados puedan trabajar de manera eficiente y segura desde cualquier lugar y de forma remota.

Para poder realizar sus gestiones habituales, los trabajadores deben contar con herramientas que les permitan hacerlo y que cumplan con unas medidas de seguridad digital apropiadas. Son diversas las gestiones online que requieren de un certificado digital y más aún en las últimas semanas donde todos los trámites se deben hacer telemáticamente desde que comenzó la emergencia sanitaria.

La necesidad de las empresas de continuar su actividad económica en los últimos días se ha visto incrementada en más de un 25% a la hora de realizar gestiones online firmadas digitalmente con un certificado. Con Redtrust, la movilidad y seguridad del certificado digital está totalmente garantizada, ya que los certificados no se encuentran instalados en los equipos de las empresas, sino en un repositorio único, controlado y seguro.

Disponer de los certificados centralizados posibilita la continuidad del negocio en todo momento, además de garantizar su correcto uso. Con Redtrust es posible crear políticas para definir quién, dónde, cuándo y para qué se utilizan los certificados, además de quedar un registro de todo ello. Características muy importantes cuando hay trámites esenciales que no paran en situaciones excepcionales como las que atraviesan las empresas españolas en este momento.

“Nuestro negocio se basa en que las empresas cuenten con total disponibilidad, movilidad y seguridad de sus certificados digitales. En la situación actual, nos hace sentir que estamos aportando nuestro granito de arena al poder ayudar a nuestros clientes a que sigan trabajando desde casa con casi total normalidad. Nuestra forma de afrontar esta situación ha sido, desde el principio, trabajar en remoto y poner a disposición de las empresas todos nuestros recursos para mitigar los problemas a los que deben hacer frente en esta crisis”, destaca Daniel Rodríguez, Director General de Redtrust.

Sobre Redtrust

Redtrust, a Keyfactor company, es la solución líder en el mercado español que permite a las grandes y medianas compañías gestionar, centralizar y controlar el uso de sus certificados digitales, de una forma totalmente sencilla y transparente.

Redtrust proporciona una gestión integral del ciclo de vida de los certificados digitales en las organizaciones, asegurando y previniendo contra riesgos externos e internos y reduciendo drásticamente el coste y esfuerzo requeridos para su correcta gestión.

