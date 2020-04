La cadena de outlets urbanos Sqrups! se vuelca en el apoyo a su red de franquiciados y clientes Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 14:59 h (CET) Sqrups! ha congelado los precios de todos sus productos y solo admite modificaciones a la baja. Además, ha puesto a disposición de fabricantes y distribuidores sus instalaciones para liquidar los productos de alimentación e higiene que puedan verse afectados por la crisis La compañía de outlets urbanos sqrups! ha anunciado un Plan de Choque dirigido a ayudar a sus franquiciados ha superar los efectos del Covid-19.

La compañía de tiendas de autoservicio de productos de oferta está trabajando con su red Apoyándoles especialmente desde los almacenes centrales explica su director de Expansión José Luis Cumplido: "Nos hemos centrado en dar respaldo en la oferta de alimentación, higiene y limpieza, con el objetivo de prestar este servicio esencial de proximidad a nuestros clientes".

La compañía ha congelado además los precios de todos sus productos, "En una situación como esta, solo nos permitimos hacer modificaciones a la baja, de modo que seamos una alternativa realmente interesante para todo aquel que lo pueda necesitar", añade su directivo.

Por último, y al margen de limitar aforos y horarios, la cadena mantendrá durante la crisis su política de excedentes cero. Sqrups! ha puesto a disposición de fabricantes y distribuidores su red de tiendas para liquidar los productos de alimentación e higiene que puedan verse afectados por la crisis y por los problemas de distribución ocasionados por el cierre de muchos puntos de venta minoristas.

Con el objetivo de atender todas estas necesidades, la compañía ha creado un equipo de trabajo permanente, integrado por los máximos responsables de cada departamento, para dar soporte a toda su red durante el periodo que dure no solo el Estado de Alarma sino hasta que se normalice la situación, con el compromiso de atención 24/7.

Este equipo de trabajo dará soporte a todos los franquiciados de la red, aportando soluciones y medidas para todo tipo de cuestiones en el ámbito de la renegociación de locales, proveedores, logística, campañas de relanzamiento, e incluso en el área legal y de empleo.

Actualmente Sqrups! cuenta con cerca de 50 establecimientos (12 propios y el resto franquiciados). Sqrups es, desde su fundación en 2014, una empresa pionera y 100% comprometida con la economía sostenible.

El modelo de negocio de Sqrups! es un B2C que consiste en comprar al por mayor productos descatalogados por las marcas tradicionales a un precio muy bajo, lo que les permite venderlos en su red de tiendas a un precio muy competitivo.

La central de la compañía cuenta con un importante equipo de profesionales que se encargan de alcanzar acuerdos con empresas de múltiples sectores -alimentación, droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos- aprovechando dos factores fundamentales: la descatalogación del producto por motivos como excedentes de fabricación, restos de serie, derivados de siniestros, etc., o productos (en este caso de alimentación) que se aproximan a su fecha de caducidad. Esta operativa, unida a las ventajas que ofrece la compra a gran escala, permite ofrecer en sus tiendas más de 1.000 productos distintos, que hasta ahora, iban directamente a la basura, a un precio medio de 0,80 euros.

El 40% de estos artículos, en provienen de fábricas españolas y el resto de fábricas europeas. En muchos casos, se habla de unos excelentes vinos franceses que no pueden venderse en el canal tradicional por un cambio de packaging, o unas ofertas de café italiano que han quedado de una promoción, etc. En resumen, la compañía afirma que la vida media de su producto oscila entre unas pocas horas, y las dos semanas en el 90% de los casos. Además, la compañía ofrece la garantía de satisfacción 30 días en todos sus productos.

Sqrups! renueva completamente su propuesta comercial cada mes y medio, e incorporan unos 50 productos nuevos aproximadamente cada semana, lo que garantiza que cada vez que el consumidor acude a una de sus tiendas tendrá una oferta distinta.

