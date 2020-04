Los Trasteros Yo Guardo en Rubí: 5 meses de éxito que va a más Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 13:51 h (CET) Trasteros Yo Guardo celebra el paso por la marca de 5 meses desde la puesta en marcha de su más reciente centro de almacenaje urbano de alquiler, ubicado en Rubí (Barcelona) Rubí se convierte así en el cuarto centro de almacenaje de Trasteros Yo Guardo.

La expansión de la empresa ha traspasado en muy poco tiempo la barrera natural que supone la Sierra de Collserola para la ciudad de Barcelona.

Como centro de la economía catalana, toda el área de influencia de Barcelona contiene una gran densidad de población que se agita con los vaivenes de toda esta actividad económica. La comarca del Vallès Occidental, en la que localizamos Rubí, no es en absoluto ajena a esta dinámica y aloja importantes centros de producción, universidades y núcleos de elevada población.

Obviamente el hecho de crear un centro de trasteros en Rubí obedece a un estudio de mercado detallado. Camilo Pacheco, gerente de Trasteros Yo Guardo, lo confirma:

"Para hacer las cosas bien, no se trata solamente de que los números 'salgan', hemos tomado buena nota del valor que la empresa puede crear para la población de Rubí y alrededores".

Para asegurarse el éxito de este nuevo centro, la empresa no ha escatimado en medios para hacer de este un espacio de almacenaje de alquiler ejemplar. Entre otros detalles de interés para los potenciales clientes, Pacheco repasa una lista bien aprendida, no en vano lleva todo el esfuerzo de crecimiento con éxito:

Acceso 24H/7D

Sin fianza

Parking Gratis

Local climatizado

Seguridad de ultima generación

Material de embalaje

Servicio de mundanza

Servicio de custodia de llaves

Recepción y envío de paquetería Los clientes de la zona de Rubí podrán conocer más detalles sobre estas instalaciones consultando la web corporativa, yoguardo.com

Tras el golpe general que ha supuesto la pandemia del COVID-19, la empresa ofrece facilidades de pago y para conocer los servicios de auto-almacenaje (self-storage) de primera mano y sin riesgo. La perspectiva de actividad para este centro es elevada, puesto que la economía en general es cada vez más volátil y exige mayor flexibilidad y agilidad a particulares y empresas, siendo ambos extremos clientes típicos de Trasteros Yo Guardo.

