Irán supera los 3.000 fallecidos por coronavirus tras sumar 138 víctimas más El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Musavi, ha asegurado que las críticas "no ocultan la mala gestión" de la crisis por parte del Gobierno de Donald Trump Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de abril de 2020, 14:00 h (CET) Las autoridades iraníes han confirmado este miércoles el fallecimiento de 138 personas más por el nuevo coronavirus, por lo que el número provisional de víctimas supera ya las 3.000 en la República Islámica, el país de Oriente Próximo más afectado por la pandemia.



Un portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianoush Jahanpour, ha actualizado el balance, que suma casi 47.000 contagios, de los cuales unos 3.000 han sido incluidos en la lista desde el martes. La cifra exacta de fallecidos alcanza ya los 3.036, según la cadena estatal Press TV.



El Gobierno iraní ha insistido este miércoles en su capacidad de hacer frente al brote pese a las sanciones promovidas por la Administración de Estados Unidos, a la que ha acusado de mantener una postura "entrometida" en Oriente Próximo y de mentir en relación a la supuesta falta de fondos por parte de Irán.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Musavi, ha asegurado que las críticas "no ocultan la mala gestión" de la crisis por parte del Gobierno de Donald Trump, ni la "presión interna" que sufre el presidente norteamericano a siete meses de las celebraciones presidenciales, informa la agencia Tasnim.

