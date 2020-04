Cada día el gobierno “bichavista” aumenta el capítulo de irresponsabilidades, torpezas y represivo sectarismo. Fíjense en el ejemplo: un autónomo está obligado a quedarse en casa, sin ingresar ni un solo euro y es multado si no cumple. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se pasan la cuarentena por el “arco del triunfo” y siguen cobrando. ¿Quién es casta? ¿Quiénes son los incívicos, burlescos y burlones ciudadanos? ¿Por qué ese desprecio a la ciudadanía? Sus compañeras están infectadas, por eso no entiendo tal chulería hacia la ciudadanía por parte del siniestro gobierno “bichavista”.



No olvido la ineficacia y cobardía del duplicado Gobierno nacional con las comunidades de País Vasco y Cataluña en lo que al ejército se refiere. La primera ha demostrado su pasotismo con el basurero y se ha tomado a broma lo de buscar a los dos sepultados, así como contar con la UME. La segunda también ha amenazado al irresponsable y fatídico Gobierno español, que pretendía llevar allí a la UME, pero los Mossos no pueden más e imploran al otro “coronavirus catalán”, Joaquín Torra, que deje entrar al ejército. Tan solo Ada Colau ha pedido a la UME que levante un hospital de campaña para los indigentes: supongo que ahí no entrarán los indigentes intelectuales porque, en ese caso, tendrían que acogerla a ella y a todo su equipo municipal.



Confío en que Fernando Simón se recupere cuanto antes del coronavirus: por mi parte, le perdono la cantidad de insensateces que le han obligado a decir sobre la peste china. A él, como experto, se le veía sufriendo. Quien le ha sustituido es más divertida porque ni siquiera entiende las preguntas cocinadas o, por lo menos, ni siquiera responde a lo preguntado; toda una pardilla con rodilleras gubernativas. Cuando acabamos el mes de marzo y miro los datos del Covid-19 Live Word Map/Count CORONAVIRUS PANDEMIC me preocupo más y más. Buscando el “pico” y esperando a que se “aplane la curva” nada se resuelve. El gobierno lo va a forzar de forma artificial e irracional, en breve.



Recuerden que también el general Franco acabó con el analfabetismo en España por decreto, siendo ministro Julio Rodríguez, pero seguía habiéndolo.



En este momento tenemos, según esa página oficial, 94.417 afectados, 8.189 fallecidos y 19.259 recuperados. Pero con las premisas de cambio de estadísticas, ocultamiento de datos, falta de test a todos, materiales insuficientes…. “¡España podría tener alrededor de UN MILLÓN DE AFECTADOS!”, según prensa americana: incluidos los asintomáticos. Otra vez han pillado al gobierno de la extrema izquierda con el pantalón bajado y sin papel. El “gobierno bolchevique”, puesto a echar porquería sobre la pandemia, va a dejar de considerar “fallecidos por coronavirus” a quienes, habiendo fallecido, no se les haya aplicado el test. ¡Ciudadanos españoles: prepárense para ver estancarse los datos con la estadística falseada aunque sigan muriendo por decenas cada día!



Los datos actuales ya no se los creen ni los epidemiólogos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ni los ángeles custodios vestidos de militares “chapeados” que acompañan en las ruedas de prensa diarias. En esas se cercena la libertad de expresión de los periodistas, se cocinan las preguntas telemáticas y se preparan la respuestas a la carta falsa y conveniencia del gobierno “Frankenstein”. Estamos ante un desastre y un fraude escrito. No es justo ni ético ver cómo sufre la población por los infestados y fallecidos, mientras el satánico gobierno vive “a cuerpo de rey en Moncloaca”.



Personalmente empiezo a pensar que el coronavirus es el propio gobierno por su maldad, incompetencia, desidia y crueldad. De momento, Nadia Calviño dice que se va: ha perdido la batalla y sabe que -- si no presenta su dimisión por incoherencia-- acabará perseguida saliendo por la puerta de servicio.



Esto se ha disparado: mientras el Gobierno juega a entorpecer a las CC.AA. y los presos de las cárceles catalanas fabrican mascarillas y las exportan a Italia, el gobierno “bichavista” pierde todos los trenes y no sujeta ni infecciones ni defunciones. ¿Será verdad eso de: “Legislatura de rojos, legislatura de peste, virus y piojos”?