Según APRA, los pasajeros pagan los rescates masivos de las aerolíneas, mientras pueden perder sus derechos

miércoles, 1 de abril de 2020, 10:43 h (CET)

miércoles, 1 de abril de 2020, 10:43 h (CET) Las aerolíneas explotan la crisis del Covid-19 para reducir los derechos de los pasajeros aéreos. Sus acciones pueden dejar a los viajeros sin el 80% de los derechos actuales. Como los pasajeros pagan el rescate de las aerolíneas a través de sus impuestos, no deberían ver sus derechos afectados a cambio. Mantener los derechos de los pasajeros aéreos debe ser una condición no negociable para cualquier rescate Con la mayoría de los vuelos en tierra y cancelados debido a la crisis del Covid-19, no hay duda de que la industria de la aviación necesita apoyo financiero. Easyjet ha entrado en negociaciones con el gobierno británico para obtener apoyo, y Alitalia ya ha conseguido 500 millones de euros de Italia. Pero mientras se espera que los contribuyentes financien estos rescates, las mismas aerolíneas que están a punto de salvar les están quitando sus derechos.

Desde que la Unión Europea decidió revisar en 2013 el Reglamento original de 2004 sobre los derechos de los pasajeros (EC261), las aerolíneas han estado presionando enérgicamente para debilitar los derechos de los pasajeros, por razones comerciales. Si se impulsan estos cambios, los pasajeros verían reducidos sus derechos actuales hasta el 80% según los que se contemplan en EC261. La Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros advierte que la actual crisis de Covid-19 no debe ser explotada para impulsar esta agenda.

Christian Nielsen, miembro de la junta y portavoz de APRA señala que "cada año, más de 40 millones de pasajeros se ven afectados por la cancelación de vuelos en todo el mundo, y muchos se quedan varados en el aeropuerto - sin tener la culpa - y se ven obligados a incurrir en gastos adicionales y otras consecuencias negativas. Estos son los pasajeros que necesitan fuertes derechos de pasajeros aéreos. El Reglamento EC 261 les ofrece esta protección tan necesaria. Entendemos que este es un momento de crisis para las aerolíneas, pero es una crisis para todos en todo el mundo - especialmente para los individuos y los pasajeros. Estas circunstancias a corto plazo no pueden ser una excusa para cambios a largo plazo en sus derechos".

APRA - la Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros - lucha por mantener los derechos de los pasajeros. Está claro que los beneficios de las aerolíneas apenas se han visto afectados por el EC 261 en el pasado, por lo que no hay razón para que estas leyes se debiliten ahora.

