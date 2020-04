Anytime Fitness reinventa su 365 x 24. Ahora es online Comunicae

martes, 31 de marzo de 2020, 17:27 h (CET) El líder mundial del fitness ofrece diversas opciones de entrenamiento virtual para que podamos seguir practicando fitness sin salir de casa durante el tiempo que dure el confinamiento decretado por la expansión del COVID-19. Para lograrlo, Anytime Fitness ha apostado por dinamizar el uso de su App y por un programa de entrenamiento personal online gratuito para todo el mundo. Otras acciones pasan por el incremento de su actividad en redes sociales y ventajas exclusivas para sus socios Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con cerca de 5.000 clubes repartidos por más de 30 países, ha decidido poner en marcha una serie de iniciativas con el objetivo de que sus socios, y pese al confinamiento decretado por el COVID-19 en España, puedan seguir entrenando sin necesidad de salir de casa.

Una de esas acciones ha consistido en apostar por dinamizar el uso de su APP, disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana, con la que sus socios podrán entrenarse siguiendo los más de 1.100 entrenamientos y los más de 8.000 ejercicios que la componen.

Además de seguir defendiendo un estilo de vida saludable mientras dure el actual estado de alarma decretado en el país, Anytime Fitness permite con su APP que sus socios puedan entrenar junto a los familiares con los que estén viviendo el confinamiento apostando así por el fitness en familia, en pareja o entre compañeros de piso.

Todos los programas de entrenamiento y los ejercicios de la APP de Anytime Fitness cuentan con diferentes niveles de dificultad y exigencia para poder adaptarse al perfil de todos sus usuarios.

Personal Training a la carta

Para llevar aún más lejos la ayuda que en estos momentos de crisis sanitaria quiere ofrecer a los ciudadanos de nuestro país, Anytime Fitness ha puesto a disposición de cualquier persona que quiera permanecer activa durante el confinamiento, entrenamientos personales gratuitos hechos a medida y teniendo en cuenta las exigencias y características de cada uno.

“Hemos decidido sacar el máximo rendimiento a nuestra mejor arma: nuestra App. Pero una App, por muy potente que sea, solo es una herramienta. Y como tal necesita una mano experta que sepa utilizarla. Así que, en lugar de optar por una reducción temporal de empleo en nuestra plantilla, hemos optado por poner todo el talento del personal de nuestros clubes corporativos al servicio de nuestros franquiciados, socios y no socios para ofrecer entrenamiento personal online gratis para todo el que lo solicite. Incluso tenemos la opción de entrenamiento en familia”, explica Alberto Ramos, director de Fitness de la americana.

Para acceder a esos entrenamientos solo es necesario rellenar un formulario online que los clubes han creado en su web. Lo primero que el usuario tendrá que elegir es si quiere recibir un entrenamiento individual o en familia. Posteriormente, tendrá que responder a una serie de cuestiones relativas a su estado físico, práctica habitual, dolencias, objetivo, días que desea entrenar, material del que dispone, etc. Tras este programa se encuentra el staff de los cuatro clubes corporativos de la franquicia en nuestro país que estudian cada formulario y desarrollan programas de entrenamiento personal gratuitos que se envían a través de la App a la dirección de email que se ha indicado -si no son socios- o a la propia App, si es socio de cualquier club de la franquicia.

Para aquellos que no se atrevan con el entrenamiento personal, Anytime Fitness comparte cada lunes a través de las redes sociales de todos sus clubes rutinas generales con las que pretenden animar a la población a mantenerse activa mientras dure el confinamiento.

Apoyo en otros players del sector

Aún con sus puertas cerradas, la franquicia ha apostado por no interrumpir el programa de ventajas que ofrece a sus socios de forma habitual. "Las ventajas por ser socio de Anytime Fitness en nuestro país van más allá del acceso 24 horas a casi 5000 clubes en el mundo. Gracias a las negociaciones que gestionamos desde la central, tenemos un programa de descuentos y servicios gratuitos para nuestros socios en empresas como Vitaldent, Galp, +Visión, Clínicas Dorsia y Eva, etc. Nuestra posición de ser líderes mundiales del fitness es nuestra fortaleza y en este momento hemos querido seguir sacando provecho de ella para apoyar con más ventajas a nuestros franquiciados pueden ofrecerlas a sus socios como valor añadido" - señala Natalia López-Maroto, Directora de Comunicación responsable de estos acuerdos.

Gracias a estos acuerdos, todos los socios de Anytime Fitness también pueden acceder a través de sus dispositivos móviles, tablets o Smart Tv sin coste alguno durante 60 días al contenido completo de la aplicación Les Mills On Demand de AEFA Les Mills. Un programa que cuenta con más de 800 entrenamientos de los programas más conocidos de la neozelandesa: BodyPump, BodyCombact, BodyBalance, BodyAttack, GRIT, CXWORX, etc.

Los usuarios podrán decidir seguir las clases grabadas por su cuenta a través de la plataforma o practicar junto a los instructores de sus clubes, que se están volcando en impartir clases virtuales a través de las redes sociales.

Otras de las ventajas de las que podrán disfrutar los socios de Anytime Fitness durante este tiempo es tener acceso gratuito a las clases virtuales de Cycling at home de Fit4Life o descuentos exclusivos en las webs de TRX Spain y PureFitness, si apuestan por comprar material de fitness para entrenar en casa.

Mayor presencia en las redes

Además, con el fin de seguir haciendo posible su filosofía de #LetsMakeHealthyHappen, Anytime Fitness ha incrementado su actividad en las redes sociales de sus clubes lanzando varios posts diarios, incluidos un reto para mantener cuerpo y mente activos y una receta saludable para ofrecer nuevas ideas de platos equilibrados. "Si conseguimos que esta etapa de confinamiento sirva para que la gente en sus casas adquiera o mejore sus hábitos de vida, habremos hecho realidad nuestro deseo de llevar la experiencia Anytime Fitness más allá de las paredes de nuestros clubes. Por pequeño que sea el gesto, aunque se queden con solo uno" – añade López-Maroto.

En esta línea y con el objetivo de seguir ofreciendo información de actualidad a sus seguidores, Anytime Fitness ha seguido y seguirá actualizando su blog semanal, aconsejando a sus lectores, por ejemplo, qué comer y cómo mientras dure el confinamiento o cómo reforzar nuestras defensas con el deporte sin salir de casa.

La cadena, que empezó a operar en el mercado nacional en 2012, terminó el pasado ejercicio con un 23% más de facturación respecto al año anterior, sumando un total de 26 millones de euros. En 2019, un año de parón económico por la ausencia de Gobierno que se notó en muchos sectores incluido el del fitness, Anytime Fitness sumó a su red 11 clubes nuevos, afianzando su presencia en Madrid, donde ya cuenta con 10 centros operativos y llegando a nuevas provincias como León o Zaragoza. En la actualidad cuenta con 60 clubes operativos en nuestro país.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.