Cione ofrece asesoramiento laboral y financiero gratuito a todos los ópticos de España

martes, 31 de marzo de 2020, 16:39 h (CET) Para esta semana, la cooperativa ha programado dos webinars, a los que pueden inscribirse todos los profesionales de la salud visual de España. Los imparten expertos de Adelantta y Lextone Abogados, y contarán con información actualizada sobre ambas cuestiones, hasta el minuto antes de su impartición La crisis sanitaria por COVID-19 ha provocado una delicada situación económica, que coloca, inesperadamente, a muchas PYMES y autónomos en situación de vulnerabilidad y con muchas preguntas ante las que no es fácil encontrar respuesta, y menos aún en un contexto cambiante como es el que vivimos.

Plenamente consciente de ello, y como cooperativa de ópticos que hablan con ópticos, Cione pone solidariamente a disposición de todos los profesionales de la salud visual de España, no solo de sus socios, y de forma gratuita, asesoramiento financiero y laboral a través de dos webinars impartidos por expertos de las firmas Adelantta y Lextone Abogados. Están programados para esta semana.

En ambos se ofrecerá información actualizada hasta el minuto antes de su impartición on-line y que por supuesto incluye las novedades y modificaciones del Real Decreto. Cione ha reforzado la capacidad de sus sistemas para que esta formación, tan necesaria ahora, pueda llegar a una audiencia ilimitada de ópticos de toda España.

La formación se centra en dos ámbitos concretos: Búsqueda de financiación y soluciones laborales.

El primero, impartido por Víctor Hernández, de Adelantta Asesoría, presentará conocimientos sobre el proceso de financiación en las PYMES, en función de sus previsiones de tesorería y necesidad de la misma a corto, medio y largo plazo, así como las vías de financiación en este periodo -estatales y autonómicas- y su proceso de solicitud actualizado, con el fin de que la actividad de las ópticas españolas se vea afecta lo menos posible en el medio plazo.

El segundo, impartido por Olga Cornejo, abogada colaboradora de Lextone Abogados, mostrará las diferentes soluciones laborales con las que las PYMES pueden hacer frente a la situación de acuerdo con sus necesidades (PDC y ERTE) incluyendo las ayudas fiscales y las ayudas aprobadas para los trabajadores.

“Cione, está siempre, y más ahora que nunca, al lado de todos los ópticos. Esta es la esencia de la fórmula cooperativa: dar la mano a los ópticos cuando más lo necesitan, ayudándoles a salir de situaciones de crisis como la que atravesamos. Juntos, somos más fuertes. Juntos, superaremos la crisis”, valora Miguel Ángel García, director general de Cione Grupo de Ópticas.

