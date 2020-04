Nace una nueva marca de camas terapéuticas para mascotas: Masakata

De la mano del equipo de MASAKATA, by pet lovers, llegan al mercado las camas para perros y gatos pensadas exclusivamente en el bienestar y la comodidad del animal para mejorar su calidad de vida. Se trata de unas camas terapéuticas y confortables aptas para el uso veterinario, terapéutico y de rehabilitación gracias a los numerosos beneficios que ofrece Las camas MASAKATA están hechas de un tejido técnico e hipoalergénico abierto, que no acumula ni los líquidos ni el sudor, por lo que deja transpirar la piel del animal siendo un buen aliado contra los malos olores y evitando la proliferación de microorganismos. Al ser un tejido técnico tridimensional avanzado, sus fibras entrelazadas forman una cámara de aire que proporciona un efecto termorregulador en el cuerpo del animal que actúa como aislante del frio y del calor. Los microfilamentos interiores hacen que la amortiguación y la adaptabilidad al cuerpo del animal sea perfecta distribuyendo su peso de manera homogénea y proporcionándole la estabilidad que necesitan y garantizando el mejor y reparador descanso.

El tejido 3D proporciona frescura, transpiración y un gran confort, tanto por la regulación de la temperatura como por la adaptación a su cuerpo, haciendo de las camas MASAKATA un lugar realmente cómodo, seguro e higiénico en el que sentirse bien.

Son realmente versátiles y resistentes, ya que están pensadas para poder ser transportadas en cualquier lugar, tanto en casa como en el exterior, y para meterlas en la lavadora, pudiendo doblarlas con facilidad y ofreciendo un secado ultra rápido, para poder disfrutar de ellas de nuevo.

Las camas MASAKATA están producidas en el propio taller nacional de la marca, cuidando hasta el último detalle con la máxima calidad y garantía de proximidad y equipo humano. Están pensadas exclusivamente para el usuario y por eso también resisten las condiciones externas y son fácilmente transportables. Además, su tejido produce un efecto peeling-masaje, cuando el animal se rasca le ayuda a eliminar las células muertas de la piel, a relajarse y a aliviar el estrés, ya sea en la clínica o en casa.

En su página web, www.masakata.com , pueden verse todas las características y beneficios de estas camas Masakata para perro y gato, así como todos los modelos y opciones que presentan en su catálogo, para elegir el color que el cliente prefiera, así como el tamaño que deberá tener según las dimensiones de cada animal.

Porque las camas MASAKATA son la mejor opción para veterinarios y procesos de rehabilitación

Su diseño está pensado para mejorar la calidad de vida del animal y es recomendable para todo tipo de perros y gatos, sobre todo para aquellos que son de avanzada edad y necesitan un descanso reparador o que padecen dolores articulares o patologías como puede ser la Bursitis de codo, Leishmania o la Displasia de cadera, entre otros muchos. Ideal también para animales con incontinencias, babeo excesivo, etc.

Con este tipo de patologías e incluso en etapas avanzadas de su vida, los animales suelen perder peso y/o tener las articulaciones más débiles, haciendo que su comodidad al estar tumbados sea aún más importante y necesaria para su bienestar. Por ese motivo, su capacidad de amortiguación repartiendo su peso de manera equitativa alivia las molestias y garantiza su mejor recuperación y descanso.

Las camas Masakata cuentan con un tejido impermeable, que hace que no se absorba el sudor o cualquier otro líquido que sea vertido o que no absorba las pérdidas de pipí, en el caso de que sea un cachorro que aún no controla sus necesidades, un animal de avanzada edad o bien sufra de algún problema de incontinencia.

Es un producto único en el mercado, porque ofrece grandes ventajas y proporciona, al perro y al gato, un descanso realmente reparador y adaptado a sus necesidades. Se presenta como la mejor fórmula para la recuperación física del animal, consiguiendo el equilibrio perfecto para obtener un beneficio terapéutico en muchos casos.

El resultado de las camas MASAKATA se ha obtenido a través de la investigación, la fabricación y la venta de productos textiles terapéuticos para mascotas. El equipo de MASAKATA, by pet lovers, las ha desarrollado con el soporte y aval del sector veterinario para garantizar todas las condiciones y beneficios idóneos para su uso en ese ámbito.