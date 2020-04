Circo, danza y artes de calle estiman pérdidas del 80% y piden indemnizaciones por espectáculos cancelados

Asociaciones de profesionales del circo, la danza y las artes de calle han estimado en un 80% las pérdidas conjuntas debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus y han demandado la creación de un fondo de emergencia de ayudas directas a empresas, empresarios y profesionales autónomos que cubra el pago de una indemnización del 100% de los contratos cancelados "por causa de fuerza mayor".



Las asociaciones han recordado que la cancelación y suspensión de espectáculos de danza, circo y artes de calle, así como de otras actividades relacionadas con espacios escénicos y de creación, colocan al sector cultural "en una posición crítica".



"Si no se toman medidas urgentes, se corre el riesgo de que estos sectores no sobrevivan a la situación de crisis actual ni puedan recuperarse en un futuro cercano", han alertado en un comunicado.



El trabajo ha sido coordinado por la Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España (CircoRed), la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED), la Federación Española de Escuelas de Circo SocioEducativo (FEECSE) y PATEA, Artes de Calle Asociadas.



En sus estimaciones, han señalado que el periodo de afectación por la crisis del coronavirus coincide con los meses de máxima actividad e implica pérdidas anuales que podrían llegar o superar el 80% de la facturación prevista. Por ello, han entregado un documento al Ministerio de Cultura y Deporte con medidas urgentes para afrontar esta situación.



Entre las reclamaciones, apuntan a que las medidas económicas aprobadas hasta ahora "no tienen en cuenta las particularidades del sector cultural". "Estas son la intermitencia, la irregularidad de la actividad y de los ingresos y su mínima capacidad de endeudamiento futuro incapaz de encajar en la línea de avales anunciada", han lamentado.



Entre las demandas, se incluye la modificación del Real Decreto recientemente aprobado para aclarar que los autónomos cuya actividad esté relacionada con la danza y el circo y artes de calle puedan beneficiarse automáticamente de la prestación extraordinaria por cese de actividad sin necesidad de que se tenga que acreditar una reducción de la facturación del 75%.



Además, la aprobación de otro fondo de emergencia para aquellos autónomos y trabajadores por cuenta ajena que no se encontraban de alta en el momento de la declaración del estado de alarma; el aplazamiento de préstamos y créditos y el pago de alquileres de locales y oficinas afectos a la actividad.



Asimismo, reclaman que se concreten fechas ciertas para los contratos y compromisos de contratación que han quedado suspendidos y se arbitre la fórmula legal adecuada para el pago por adelantado de la totalidad de los contratos o compromisos de contratación.



También que se paguen urgentemente por las entidades del sector público los contratos ya ejecutados y facturados y se abonen las ayudas concedidas pendientes de pago; al tiempo que se suspendan, para los sectores de la danza y el circo, todos los plazos tributarios.