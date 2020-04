​Parásitos populistas, populacheros, mentirosos…

Ayer decía en este mismo medio que “antes de que esto vaya a más, SÍ es el momento de pedir DIMISIONES. Y la Fiscalía --si no quiere hacer más el ridículo-- ha de entrar de oficio en la cuestión porque la hediondez es ya insoportable”. Decía esa porque ya tenía información constatable de ello, incluso el peligro vírico se notificó a la Policía y ésta transmitió el comunicado a todo el departamento. Estamos hablando de finales de enero. Hasta Fernando Simón -- que no acierta ni cuando rectifica-- llegó a decirlo porque se “atarugó” con la información. Vayamos por partes: El 24 de enero de 2020, desde la Dirección General de la Policía – Subdirección General de Recursos Humanos y Formación – Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social – Servicio de Protección de Riesgos laborales se envía circular a la Policía, firmada por el Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (José Antonio Nieto González). El documento tenía 4 páginas. Nos centraremos en la última hoja que es donde se recogen las “Conclusiones”. Adelanto que José Antonio fue cesado, en un acto de irresponsabilidad, como suele ser habitual en los mediocres gobiernos populistas “bichavistas”. Comparen la dejadez de este gobierno parásito y el exceso de preocupación del gobierno alemán, donde el ministro de finanzas se ha suicidado porque “hacía días que se dedicaba exclusivamente a combatir el Covid-19 en Hesse” y no veía salida a la pandemia. La responsabilidad pesa.



Previamente a esa fecha de enero se había instado a evitar el contacto cercano con cualquier persona que presumiblemente tuviera enfermedades respiratorias, tos o estornudos, así como a evitar las aglomeraciones en celebraciones de todo tipo. Recuerden que sí había razones objetivas para suprimir esa vergüenza nacional del 8M. La “menestra” de Igual Da -- tesorera del hazmerreír del gobierno populista, populachero y “bichavista”-- no veía esos motivos objetivos. Debe seguir “sola y borracha” porque aún no ha presentado la dimisión que siempre se espera en una persona digna y coherente.



En esa misma circular se comunicaba que algunos países ya habían establecido medidas “para detectar posibles enfermos” así como que varios aeropuertos de “Australia, EE.UU. y Tailandia han comenzado a realizar controles médicos (toma de temperatura corporal) a los pasajeros procedentes de China”. Eso era en enero y estaba por delante la negligencia del 8M y otros eventos deportivos. Juzguen ustedes la mala fe y las patrañas que emanan del gobierno central. Al escribir esto vuelve mi mente a esa muchacha -- “menestra” de Igual Da-- empeñada en “bocachanclear” en los medios de comunicación y decir que “no había datos objetivos para no celebrar el 8M”. Con esta circular vuelve a quedar en evidencia la “menestra” y su ignorancia sube muchos enteros aunque ya estaba muy alta. Expertos nacionales, internacionales, autoridades chinas y OMS recomendaban prudencia y daban datos de afectados en China que ya asustaban porque la peligrosidad era muy elevada. Ni que decir tiene que a lo primero que instaban fue a no celebrar eventos multitudinarios. Pero el gobierno…. ¡Merece que le hagan los “perrillos” con dureza!



Ese Servicio de Prevención de Riesgos laborales concluía que, ante la información difundida por la OMS sobre la extensión vírica, se proponían medidas preventivas por parte de los funcionarios policiales “especialmente en los puestos fronterizos ante la llegada de vuelos procedentes de las zonas afectadas”. Incluso se instaba a utilizar “guantes de nitrilo de un solo uso en cacheos e inspección de equipajes y documentación”. También se recomendaba la utilización de mascarillas FFPP2. Pero en España no movieron un dedo porque estaba próximo el jolgorio anual del 8M, hoy convertido en “desgracia nacional”



Hasta los propietarios de tiendas chinas en España, que regresaban de su país tras celebrar el Año Nuevo chino, optaron voluntariamente por confinarse, sabedores de la bomba de relojería que llevaban encima en caso de estar contagiados. Estamos hablando de finales de enero: tengan en cuenta que el Año Nuevo chino no tiene una fecha fija; la fecha es diferente en el calendario Gregoriano, que es el nuestro. El año nuevo chino (Año de la Rata) comenzó el 25 de enero. Recuerden que las ratas, en la Edad Media y después, eran portadoras y transmisoras de la peste bubónica y otras. Mal fario este año chino.



A esta circular ya aludió Fernando Simón. Es cierto que el gobierno “bichavista” nos ha engañado desde el principio en todos los datos y ha utilizado a Simón como parapeto. Lo que ha hecho es de Juzgado de Guardia. Pasada la “guerra mundial coronavírica”, el gobierno va a responder ante la calle y ante la Justicia. Este gobierno pastoso no puede seguir ni un momento más.



El Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales era el autor del plan de actuación del cuerpo contra el coronavirus y fue destituido en un claro acto de autoritarismo y represión contra quien dice la verdad o apunta con el dedo sobre la maldad, la degeneración y la perversión de este gobierno de indigentes intelectuales, gestores deficientes, arreadores de media lengua, mediocres, desnortados, insulsos y comunistas lenguaraces.



Finalmente, si la Policía no adopta medidas contra este tipo de brutalidades dictatoriales puede acabar como la “Policía negra” motorizada de Maduro. Está claro que será el pueblo quien reaccione y quien presente las 500,000 firmas para acabar con tanto privilegio de inservibles políticos. Supongo que, a partir de hoy, la mayoría entrará en un ERTE gubernamental porque no son necesarios tantos ministros parásitos con su hedionda y negligente gestión, totalmente prescindibles. Su trabajo no es esencial. Doy fe.