Durante el confinamiento, es imprescindible mantener el equilibrio en las actividades diarias

lunes, 30 de marzo de 2020, 17:08 h (CET) Desde el Grupo de Investigación Calidad de Vida en la Diversidad y Terapia Ocupacional (CAVIDITO) perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos se propone el estudio: INFLUENCIA DEL CONFINAMIENTO SOBRE EL EQUILIBRIO OCUPACIONAL EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. https://forms.gle/aN2UNnGB5qiaEAPAA Para ello, se ha creado el siguiente cuestionario online que puede realizar cualquier persona mayor de edad y para el que se necesita toda la colaboración posible a lo largo de estas semanas de confinamiento: https://forms.gle/aN2UNnGB5qiaEAPAA

Se trata de un cuestionario que le ocupará entre 10 y 15 minutos. Es totalmente voluntario y completamente anónimo. Podrán participar en esta encuesta todas las personas mayores de 18 años; no podrán participar las personas incapacitadas judicialmente.

En este momento; todas las personas se ven obligadas a modificar los hábitos y rutinas debido a la alerta sanitaria producida por la pandemia del coronavirus. Muchas personas no son capaces de adaptar sus actividades y rutinas diarias a esta situación y podrían desarrollar problemas bio-psico-sociales derivados de esta situación de confinamiento.

El equilibrio ocupacional radica en la realización de actividades diarias de una manera balanceada, tanto de forma cuantitativa (cuántas actividades y cuánto tiempo) como cualitativa (tipo de actividades) y teniendo en cuenta la satisfacción que obtenemos al realizar dichas actividades.

Se trata de una situación sin precedentes, por lo que no existen investigaciones que expliquen los efectos que esta crisis puede tener sobre las personas; por ello, resulta imprescindible impulsar este tipo de proyectos de investigación.

La finalidad del estudio es comprobar la relación de la situación de confinamiento con la salud percibida y el equilibrio ocupacional de las personas participantes; y las diferencias que puedan aparecer a medida que avance el tiempo.

Se puede consultar la información relativa al grupo de investigación CAVIDITO perteneciente a la Universidad de Burgos en el siguiente enlace: https://www.ubu.es/calidad-de-vida-en-la-diversidad-y-terapia-ocupacional-cavidito-0

Además, se ha creado una página de Facebook asociada al estudio para poder difundirlo y darle seguimiento: https://www.facebook.com/confinamientoequilibrioocupacional/notifications/

