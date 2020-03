Megacity da las claves para cuidar el entorno de trabajo Comunicae

lunes, 30 de marzo de 2020, 16:27 h (CET) Debido al estado de alarma, el teletrabajo se ha impulsado y ha obligado a adaptarse a esta nueva situación laboral. Por eso, es importante saber organizarse para ser más productivos Megacity, tienda online donde comprar material de oficina barato, sabe la importancia que tiene el entorno laboral para la productividad y eficiencia de los empleados. Cada persona tiene su manera de trabajar, aun así, hay que tener claro que sea cual sea la situación todas las personas tienen que ser productivas para sus empresas tanto en la oficina como en casa.

El entorno de trabajo tiene que ser un espacio que resulte cómodo, donde se pueda mantener la concentración, sentirse a gusto y tranquilo, en definitiva, sintiéndose parte del mismo. Si los elementos citados anteriormente se unen, aumentará la productividad y la eficiencia.

Factores principales:

Espacio de trabajo. Es recomendable tener organizado el material de oficina. Bolígrafos, agenda, papeles son elementos imprescindibles para llevar a cabo las tareas y que deben tener su lugar para acceder fácilmente a ellos. Tanto el ordenador como los periféricos tienen que estar bien situados para tener una postura adecuada. Las muñecas y antebrazos deben estar paralelos a la mesa, la espalda recta y los pies apoyados en el suelo.

Iluminación. Es importante crear un espacio propio dentro de la casa donde haya buena iluminación tanto natural como artificial por si las jornadas de trabajo se alargan. Evitar deslumbramientos y reflejos de las ventanas, por lo que, es necesario disponer de cortinas para regular la entrada de luz. Ruido. El ambiente silencioso permitirá concentrarse mejor para hablar por teléfono sin interferencias y realizar las funciones diarias. Ventilación. Ventilar una vez al día es recomendable para no encontrarse en un ambiente molesto, pero, a su vez, hay que evitar las corrientes de aire. Temperatura. Debe ser la adecuada a cada época del año para sentirse cómodos siendo eficientes energéticamente. Máximo 22 grados para la calefacción en espacios cerrados y entre 25 y 27 grados en aire acondicionado durante los meses de verano. Horarios. Establecer horarios aumenta la productividad. Si no se lleva a cabo esta tarde, es probable que baje el rendimiento laboral. Eso si, para ser productivos en las tareas diarias lo más importante de todo es tener ganas y estar motivados, además de la influencia en el rendimiento que tienen los factores que hay alrededor de cada persona, por lo que si se necesita aumentar la productividad es recomendable seguir los consejos para que el día a día en el trabajo sea más eficiente.

