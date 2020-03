Altrient presenta los beneficios del MAGNESIO: salud mental y bienestar en los momentos de crisis Comunicae

lunes, 30 de marzo de 2020, 16:08 h (CET) Casi la mitad de la población de países industrializados no consume las dosis esenciales de magnesio. Las prácticas agrícolas están disminuyendo el magnesio en el suelo, por lo que los alimentos cada vez carecen más de este mineral, por esta razón, muchas veces es necesario un suplemento para potenciar una función cognitiva óptima. Altrient, marca de suplementos pionera en utilizar la tecnología liposomal, cuenta como el magnesio puede mejorar la salud mental, aumentando el bienestar. www.altrient.com/es/ El magnesio tiene gran importancia en el funcionamiento del cuerpo humano, siendo una de sus tareas principales la producción de energía. Pero no solo eso, es un mineral clave para el bienestar psicológico, ya que el cerebro es el órgano que más energía necesita. A continuación, se muestran 5 propiedades del magnesio en la función cerebral:

Reducir el estrés: en este estado el cuerpo presenta una gran cantidad de cortisol en la sangre, dañando parte de la estructura cerebral. Este daño tiene como resultado falta de concentración, fallos en la memoria y una intensificación de las emociones negativas. El magnesio reduce esta sustancia y ayuda a controlar la respuesta al estrés.

Mejorar el aprendizaje: el cerebro es un órgano que, si se cuida y ejercita de manera adecuada, puede llegar a una edad avanzada en muy buen estado. Su capacidad para crear nuevas conexiones no termina, por lo que la posibilidad de aprender tampoco se pierde. El magnesio facilita la comunicación entre las neuronas y lo hace a uno mucho más receptivo a nueva información.

Mejorar la memoria: con la edad algunas de las funciones cognitivas comienzan a disminuir y los fallos en la memoria se vuelven algo muy común. El magnesio ayuda a potenciar las sinapsis para retener los recuerdos a largo plazo y para recuperar los recuerdos a corto plazo.

Reducir la ansiedad: cuando la mente parece ir más de prisa que todo lo demás, se sabe que se está pasando por un momento de ansiedad, esto se puede prevenir gestionando mejor las emociones y vigilando los niveles de magnesio. Con unos niveles adecuados de este mineral se reducen los nervios y la tensión muscular, además de ayudar a centrarse en el aquí y ahora.

Prevenir el Alzheimer: el magnesio por sí solo no evita que las personas padezcan Alzheimer, pero puede actuar como protección para reducir su desarrollo. Este mineral tiene la capacidad de evitar que se acumulen placas neuríticas, que son una de las características de esta enfermedad y de otras patologías relacionadas con el cerebro, como el Parkinson o la demencia.

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

