El presidente de la Compañía Loro Parque recibe el premio ‘Champion of Conservation’ de American Humane

lunes, 30 de marzo de 2020, 16:12 h (CET) Wolfgang Kiessling se ha hecho merecedor de este reconocimiento por su liderazgo en proyectos para la conservación de especies en peligro a través de Loro Parque Fundación Wolfgang Kiessling, fundador y presidente de la Compañía Loro Parque, ha recibido recientemente el premio Champion of Conservation de la organización American Humane (EE. UU.) en reconocimiento a su liderazgo en proyectos para la conservación de especies.

La Dra. Robin Ganzert, presidenta y directora ejecutiva de American Humane, ha asegurado que “Loro Parque es una de las instituciones zoológicas más respetadas del mundo por su belleza, la excelencia de sus instalaciones y su increíble trabajo de conservación”. Además, ha destacado que el Parque alberga la mayor y más diversa reserva de loros del mundo y ha salvado de la extinción a 10 especies gracias al esfuerzo de Loro Parque Fundación en colaboración con otras asociaciones.

En cuanto a Kiessling, Ganzert ha afirmado que su impacto en los esfuerzos mundiales de conservación es verdaderamente notable, especialmente porque los loros siguen siendo una de las especies más amenazadas de todas las familias de aves. “No se me ocurre nadie que merezca más este premio”, ha terminado.

Por su parte, el presidente de Loro Parque ha querido hacer énfasis en el papel de los zoológicos para la conservación de especies: “los zoológicos modernos son esenciales para contrarrestar el dramático impacto de la crisis ambiental actual. En Loro Parque, nuestro objetivo es crear simpatía, amor y respeto por los animales salvajes y sus ecosistemas". Y ha agradecido el reconocimiento: “me siento orgulloso de liderar los esfuerzos de conservación global para los animales increíbles que hay en la Tierra, y estoy agradecido de recibir este premio de la mano de American Humane".

Una trayectoria de éxito

Loro Parque cuenta con un gran número de reconocimientos a nivel mundial, que premian su compromiso con la excelencia y su preocupación absoluta por el bienestar animal. En sus más de 47 años de historia y tras haber recibido a casi 50 millones de visitantes en sus instalaciones, el Parque cuenta con la Placa y la Medalla de Oro al Mérito Turístico que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España; la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias; la de la ciudad de Puerto de la Cruz y la del Cabildo Insular de Tenerife, entre otros galardones. Loro Parque es, además, la única empresa de las Islas Canarias que ha conseguido ser reconocida con el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, así como el único zoológico de Europa que cuenta con la Certificación de Bienestar Animal “American Certified” de American Humane.

En la misma línea, el Parque ha sido reconocido este año como mejor zoológico del mundo por el medio de comunicación Periodista Digital, que lo ha galardonado con el Travellers Awards 2020 en una ceremonia celebrada en el mes de enero en Madrid.

