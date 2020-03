Cualtis advierte de la importancia de la prevención en teletrabajo Comunicae

lunes, 30 de marzo de 2020, 15:09 h (CET) Establecer un horario de trabajo, pausas cortas y frecuentes, mantener contacto con la empresa, separar el ámbito familiar y laboral, así como adoptar una postura adecuada frente al ordenador, son las principales medidas de prevención a adoptar por los teletrabajadores Durante los últimos días el número de teletrabajadores ha aumentado de forma masiva en España. Son numerosas las empresas que han aprovechado las posibilidades que el teletrabajo ofrece para poder continuar su actividad.

Sin embargo Cualtis, empresa de prevención de riesgos laborales, advierte de la importancia de llevar a cabo una serie de medidas de prevención, ya que el hecho de que el teletrabajador trabaje en su casa, en soledad, o al menos aislado del resto de la plantilla de la empresa, lleva implícito una serie de posibles riesgos laborales de carácter psicosocial, que pueden dar lugar a diversas patologías. De ahí la necesidad de establecer una serie de medidas preventivas:

Control de horario: establezca un horario de trabajo en el que se limite el número de horas diarias, el propio control del ritmo de trabajo puede dar lugar a un exceso de horas de trabajo con la consiguiente sobrecarga.

Pausas: fije un ritmo de trabajo/descanso donde primen las pausas cortas y frecuentes, frente a las largas y espaciadas. Esto es debido a que una vez llegado el estado de fatiga es difícil recuperarse, siendo más positivo el procurar no alcanzarlo.

Aislamiento: es conveniente prefijar una serie de reuniones entre el teletrabajador y los componentes de la empresa. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias de su trabajo, de su empresa, se fomenta el sentido de pertenencia a la organización, y se previenen problemas derivados de la soledad y el aislamiento. Puede usar la videoconferencia para estas reuniones.

Separación del ámbito familiar del laboral: habilitar una zona aislable dentro de la vivienda, con suficiente espacio para contener los equipos y materiales de trabajo, de manera que ese espacio se dedique exclusivamente al trabajo. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor posible.

Así mismo, en casa es recomendable la utilización de un monitor, teclado externo y ratón. Si no se dispone de un ordenador de mesa en casa, se puede utilizar el portátil como monitor, elevándolo con un soporte o colocando debajo unos libros o similar. Pero si tampoco pudiera conseguir estos elementos y sólo se dispone de un portátil para trabajar desde casa, es importante seguir las siguientes recomendaciones para minimizar posibles molestias musculoesqueléticas:

Regular la altura de la silla para mantener un ángulo de, al menos 90º en el codo. Apoyar completamente la espalda con la silla ligeramente reclinada. Si no fuera posible reclinar la silla, se recomienda utilizar un cojín para la parte lumbar .

para mantener un ángulo de, al menos 90º en el codo. con la silla ligeramente reclinada. Si no fuera posible reclinar la silla, se recomienda . También es conveniente mantener la cabeza en posición neutra e inclinar la pantalla del portátil ligeramente hacia atrás para conseguir un ángulo menor en el cuello. Se recomienda no mirar al teclado ya que esto puede obligar a una inclinación excesiva en el cuello.

e inclinar la pantalla del portátil ligeramente hacia atrás para conseguir un ángulo menor en el cuello. Se recomienda ya que esto puede obligar a una inclinación excesiva en el cuello. Evitar trabajar desde el sillón, aunque si puntualmente hubiera que hacerlo, para trabajos de menos de 1 hora al día, hay que colocar una carpeta o similar sobre las piernas, que sirva de apoyo al equipo, que evite la transmisión del calor a tu cuerpo y facilite una postura correcta en los brazos. Además, es conveniente apoyar los pies en el suelo o en un elemento de apoyo y colocar un cojín o similar para un correcto apoyo lumbar. Dado que la postura adoptada en las situaciones anteriores no es la más adecuada, desde Cualtis se recomienda realizar pausas frecuentes, cada hora, durante las que debe realizar los ejercicios de estiramiento y relajación muscular -ver infografía-.

En este sentido, Cualtis Formación https://formacion.cualtis.com/ ha lanzado a todos sus clientes y de forma totalmente gratuita un curso sobre “Prevención de Riesgos Laborales en Teletrabajo” que estará disponible a través de su plataforma online. En él se abordarán aspectos como los requisitos fundamentales del teletrabajo, las modalidades del teletrabajo, ventajas e inconvenientes o los riesgos ergonómicos, psicosociales y organizacionales del mismo.

Sobre Cualtis www.cualtis.com

Cualtis es una de las principales empresas del país en prevención de riesgos laborales. Con capital íntegramente español, se sitúa como la segunda empresa del sector con una facturación de 113,2 millones de euros en 2019. La compañía está acreditada para ofrecer servicios en cuatro especialidades preventivas -seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo- además de disponer de un amplio catálogo de cursos de formación. A través de un equipo de más de 1.850 profesionales cuida de la salud de más de más de 1.140.000 trabajadores, poniendo a su disposición una red de 262 puntos de servicio, 66 unidades móviles de reconocimientos médicos y 26 de formación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados consigue cancelar 122.707 euros en Mallorca con la Ley de Segunda Oportunidad Las empresas de Auchan donan 122.000 euros a Cruz Roja para la compra de alimentos básicos Advocate Abroad sigue creciendo como plataforma de servicios legales IQS desarrolla un potencial inhibidor de proteasa para combatir el COVID-19 La consultora Evolvers explica la seguridad y la protección de datos personales en tiempos del COVID-19