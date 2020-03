Vista Oftalmólogos atenderá urgencias oftalmológicas sin coste para contribuir a descongestionar los hospitales españoles

La campaña "Cuenta con Vista" será atendida por más de 200 oftalmólogos en 51 centros distribuidos por toda España durante todo el estado de alarma. El objetivo es responder a las urgencias oftalmológicas, a través de teleconsultas seguras y sin coste, con un alcance potencial de 1.500 consultas semanales Con el objetivo de contribuir a descongestionar los hospitales en España, en un momento en que la expansión del Covid-19 está en su máximo nivel, y para garantizar la seguridad de todas las personas que tengan una urgencia oftalmológica, el grupo Vista ha puesto en marcha la campaña “Cuenta con Vista”, que se inicia a partir de este lunes, y que durará todo el periodo de confinamiento. La campaña tiene ámbito nacional, puesto que el grupo Vista Oftalmólogos cuenta con 51 centros y más de 200 oftalmólogos distribuidos por la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

“Se trata de dar una respuesta ágil, segura y sin coste, a todas aquellas personas que no quieren o no pueden ir a los hospitales, por miedo a un contagio, y que sin embargo tienen una urgencia oftalmológica”, -ha afirmado Juan Borreguero, gerente del grupo-, que ha insistido en el hecho de que “no importa que estemos confinados en casa, la salud visual puede verse afectada en cualquier momento, y son urgencias que no pueden dejar de atenderse por miedo al contagio o por la congestión actual de la sanidad pública”.

Por su parte, el Dr. Carlos Gutiérrez Amorós, presidente de Vista Oftalmólogos ha defendido el papel protagonista también de la sanidad privada en estos momentos tan relevantes para el país. “Desde el primer momento, pusimos nuestras clínicas y nuestro personal a disposición de las autoridades sanitarias todo el material de protección del que disponíamos, así como la cesión de los respiradores con los que cuentan algunas de nuestras clínicas”. Pero es momento de ir más allá, -ha dicho-, “y ahora queremos ceder nuestras propias consultas, nuestro tiempo y nuestro personal, poniéndonos a disposición de los españoles para ofrecerles apoyo en la atención de sus consultas sobre urgencias oftalmológicas, de forma segura y sin coste”.

Una campaña que promueve las teleconsultas, urgentes y sin coste

Lo que Vista Oftalmólogos está ofreciendo es que, durante el tiempo que dure la alerta decretada por las autoridades sanitarias, cualquier persona que tenga una urgencia oftalmológia, pueda ponerse en contacto con un doctor, y resolver aquello que le preocupa sin necesidad de que vaya al hospital, al menos en un primer momento. Para recibir la atención que necesita, ha dicho Juan Borreguero, “solo hay que entrar en la web https://www.vistaoftalmologos.es/blog/, donde encontrará la información de la clínica más cercana a su domicilio, y enviar un email con su consulta y sus datos”. A partir de ahí, ha dicho, “uno de nuestros oftalmólogos contactará con la persona para atenderle y ofrecerle una solución, sea en ese momento o, si el caso lo requiere, proceder a derivarlo al servicio de salud más adeucado para una atención presencial urgente”.

Finalmente, el Dr. Gutiérrez Amorós ha concluido diciendo que “no cabe duda de que existen ciertas limitaciones en esta tarea al no poder contar con el expediente clínico del paciente, o no poder hacer una exploración directa”, pero lo importante ahora es dar todo de uno mismo. “Si entre todas las clínicas del grupo Vista Oftalmólogos podemos atender 1500 consultas semanales, y contribuir así a descongestionar los hospitales en este momento terrible, no hay duda de que lo tenemos que hacer”.

Sobre Vista Oftalmólogos, el primer grupo oftalmológico de capital español

Con un 18% del volumen total del negocio de la Oftalmología en España, según un informe de Renta4 Banco, el grupo Vista Oftalmólogos es el primer grupo de capital español en el sector, y el único que defiende un concepto de Oftalmología de Autorno franquiciado. “Pero esto no es una carrera”, ha afirmado Juan Borreguero, gerente de Vista Oftalmólogos, que ha concluido que “el éxito del grupo es mantener el mismo criterio de entrada que hace 10 años: ser clínicas con prestigio dentro de la profesión y reconocidos en el ámbito local”. Solo así, cada parte del Grupo puede aportar lo mejor que tiene, y tomar lo mejor del resto, con el objetivo último de favorecer la salud visual de sus clientes. Así, en los últimos meses el Grupo ha seguido incorporando nuevos centros de prestigio a nivel nacional e internacional, como el Instituto de Oftamobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid, uno de los centros de investigación y de capacitación profesional más importantes de Europa, así como la clínica de L’oeil del Dr. Chambi en Casablanca (Marruecos), la clínica Ilo Oftalmólogos en Lérida del Dr. Ferreruela o la clínica oftalmológica García-Franco y Triviño en Madrid.

Los números dan la razón a este modelo. Vista Oftalmólogos nace de la mano de pioneros en la cirugía de cataratas y de refractiva, y es hoy líder en confianza y satisfacción, con casi 400.000 pacientes atendidos cada año, que suman más de 7 millones de consultas y 1.200.000 procesos quirúrgicos. El Grupo espera cerrar este décimo aniversario con 51 centros en España, y mantenerse como el primer grupo privado de cirugía ocular y tratamientos.

Investigación, profesionalidad y futuro fueron las razones para crear Vista Oftalmólogos 10 años, y hoy sus miembros siguen defendiéndolas como piezas clave para crear el futuro de la Oftalmología.