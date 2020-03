Final Fantasy VII Remake adelanta su llegada en los países más afectados por el coronavirus La fecha de lanzamiento global, no obstante, se mantiene para el 10 de abril Redacción Siglo XXI

lunes, 30 de marzo de 2020, 15:10 h (CET)

Square Enix mantiene el 10 de abril como la fecha de llegada al mercado de Final Fantasy VII Remake, pero las dificultades en la distribución del juego causadas por la pandemia de coronavirus han llevado a la compañía a adelantar el lanzamiento en los países más afectados.



Final Fantasy VII Remake saldrá al mercado antes de lo previsto en los países más afectados por el coronavirus, en concreto, en América, Europa y Australia, como ha informado la compañía en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter. Empezarán a recibirlo esta semana.



La fecha de lanzamiento global, no obstante, se mantiene para el 10 de abril, por ello Yoshinori Kitase y Tetsuya Nomura, productor y director del juego, respectivamente, han pedido a quienes puedan acceder antes a este título que eviten compartir detalles de la trama.



Aunque son conscientes de que se trata de un 'remake' de un juego que salió en 1997 y que "los potenciales 'spoilers'" han estado ahí durante algo más de dos décadas, es al mismo tiempo un "juego nuevo" que "los jugadores merecen experimentar por ellos mismos".



Esta decisión llega con motivo de las disrupciones en el mercado a causa del coronavirus que afectan a los plazos de distribución a nivel global. Con ella, esperan que todos los jugadores puedan tener su copia para el día de lanzamiento oficial.

