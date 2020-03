​Cómo minimizar el riesgo de contagio por coronavirus en mi negocio

Prevenir el contagio del COVID-19 en la población es el principal objetivo por el que se ha decretado en Estado de Alarma en España, por primera vez. Sin embargo, quedarse en casa no siempre es posible para todos aquellos que día a día deben desempeñar sus prácticas profesionales.



A pesar de quienes teletrabajan, los numerosos ERTE, despidos…, son muchas las personas que siguen realizando su trabajo, y que se exponen a un posible contagio del coronavirus. Es por ello que es importante tomar medidas de protección.



Los protectores para mostradores son necesarios para aquellos negocios que se dediquen a la atención del público: farmacias, centros médicos, supermercados, estancos, entre otros. Pero no son las únicas medidas a adoptar.



Consejos para prevenir los contagios en las empresas Independientemente de si trabajas o no cara al público, son varios los consejos que debes seguir para prevenir al máximo el riesgo de infección.



La higiene, la clave Es lo primero que se tiene que tener claro. Una buena higiene es fundamental para evitar el contagio del coronavirus.

Lávate las manos de manera frecuente y frotándote bien las manos. Debes echarte agua y jabón y estar, al menos, 20 segundos con ello. Además, evita tocarte la cara: los ojos, la boca y la nariz. Estas zonas, al igual que ocurre con la gripe, pueden desencadenar en un mayor número de contagios.



Taparse al estornudar y toser Hazlo siempre poniéndote el codo en la boca. Es mucho más seguro que hacerlo en la mano, por lo que evitas posibles contagios a terceros.



Si tienes pañuelos desechables, utilízalos, es todavía mejor. Eso sí, no te los vuelvas a guardar en el bolsillo. Usar y tirar. Un solo uso.



Mantén la distancia de seguridad Sobre todo en espacios públicos, pero también en las oficinas y el resto de puestos de trabajo. Manténte a un metro de distancia (como mínimo), y más si observas personas que tosen Y/o estornudan con frecuencia, o tienen fiebre.



Garantizar la limpieza e higiene del espacio de trabajo Las medidas de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo son igual de importantes que la de las personas. Y es que el virus puede mantenerse activo en muchos de los materiales.



Además de las labores de desinfección de suelos, mobiliario…, hay que ventilar constantemente el espacio para garantizar que el aire se va renovando.



Otras de las medidas que pueden evitar el contagio en las empresas son:

-Uñas cortadas y cuidadas. -Pelo recogido. -Evitar el uso de lentillas. Para no caer en el error de tocarse la cara sin desinfectarlas previamente. -Reducir al máximo el uso de maquillajes.



¿Las mascarillas evitan los contagios? Es un error creer que las mascarillas evitan el contagio. Las mascarillas no son necesarias para la población general, sino un herramienta para que aquellas que tienen en virus no lo contagien a quienes les rodean.



En el caso de profesionales sanitarios sí que será recomendable esa protección, pero no para cualquier ciudadano de a pie que vaya al trabajo o hacer la compra.



Ante un posible contagio, evita salir de casa. Pero no solo eso, evita el contacto con el resto de miembros de tu hogar y desinfecta todo aquello con lo que hayas tenido contacto.



Recuerda que existen teléfonos de emergencias disponibles por Comunidad Autónoma para el coronavirus, así como el 112. Profesionales te atenderán y, si lo consideran oportuno, te realizarán el test del COVID-19, o bien te dirán las pautas a seguir. Pero nunca acudas a un centro médico por tu cuenta.