Hispanos y lusos son uno de los sectores más vulnerables al coronavirus en UK

El mismo viernes en el cual el Primer Ministro Boris Johnson anunciaba tener coronavirus las estadísticas mostraban que los 3 distritos más contaminados de Londres (el epicentro del Reino Unido) eran:



3- Brent

265 contagiados

2- Lambeth

276 contagiados

1- Southwark

290 contagiados (*)



Estos se encuentran entre los distritos con mayor cantidad de ibero-americanos y luso-hispanos.



Brent es el distrito con más brasileros en UK. Allí hay más de un centenar de negocios, iglesias, organizaciones y grupos de brasileños. Una población que a nivel de UK, según la Oficina Nacional de Estadística, bordea los 100,000 residentes.



Lambeth es el distrito británico con más cantidad de portugueses y hablantes del portugués. Allí está “Little Portugal”, el corazón de una comunidad de mucho más de cientos de miles de luso-fonos en UK.



Southwark es el distrito británico con más cantidad de hispanoamericanos. Allí está el barrio latino de Elephant and Castle del cual parten ramales hacia Camberwell, Old Kent Road y Lambeth. Este es el corazón de una comunidad de cientos de miles de hispanos en UK.



Según los últimos datos de la ONS

En estos distritos alrededor de uno de cada mil residentes está infectado, y la cifra siga aumentándose exponencialmente.



Los hablantes de español y portugués son un sector altamente vulnerable en esta crisis. A fin de evitar que el coronavirus se prenda en un sector específico se requiere urgentemente evitar que el COVID-19 se esparza entre la cuarta parte de los londinenses cuya lengua materna no es el inglés.



Por eso pedimos de manera URGENTE a nuestras autoridades que:

Se habilite una línea telefónica especial del 111 y de otras que sean de servicios de emergencia en las principales lenguas minoritarias de Londres como el portugués, español, polaco, italiano, francés, gujarati, urdu, punjabi, bengalí, tui, yoruba, alemán, etc. Una buena parte de los que hablan dichos idiomas no pueden comunicarse bien en inglés, sobre todo cuando se trata de términos médicos.



El ministerio de salud, City Hall y todas las alcaldías distritales tengan secciones en las principales lenguas minoritarias (donde deben estar el portugués y español) en todos sus portales.



Se cree un servicio especial de emergencia para cada una de las principales minorías lingüísticas, lo cual incluya servicios de traductores, intérpretes y fe provisión de alimentos, medicina y atención a los más necesitados.



(*) Los datos son de esta web que informa donde se encuentran todos los casos de Coronavirus. Nótese que los 3 distritos que aparecen en el mapa con los colores más oscuros son Brent, Lambeth y Southwark: Every confirmed coronavirus case in London mapped as total hits 4,637