Irresponsabilidades

Su Ilustrísima eminencia, el juez Don Emilio Calatayud, ha despotricado contra el gobierno por su gestión del COVID-19. Desde finales de enero parece tener la solución a esta crisis. Me pregunto por qué, de ser así, no lo dijo antes. Considero en tal caso imperdonable tamaña irresponsabilidad. En su procaz diatriba ha arremetido, entre otros, con la manifestación feminista del 8-M, desvirtuando el movimiento que lucha por los derechos de las mujeres, legitimando las voces machistas que hoy responsabilizan a dicha manifestación de la propagación del virus. El señor juez considera irrelevante la ley de libertad sexual en aquel momento, tergiversando la realidad al decir que el gobierno se dedicaba a legislar sobre “piropos” en lugar de abordar la crisis del virus. Qué fácil es criticar a toro pasado, qué fácil valerse de sucia demagogia para encolerizar a la opinión pública en lugar de fomentar la cohesión, que es lo que España necesita.



Me pregunto si, cuando a Don Emilio le lleguen casos de violencia de género, se verá en la obligación moral de condenarse a él mismo por ser cómplice. Me pregunto si se sentirá culpable por respaldar, intencionadamente o no, al machismo.

Pero claro, para un juez no hay censura. Diferente sería si se tratase de un rapero.