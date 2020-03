La NFL y sus jugadores donan más de 35 millones de dólares para ayudar a los afectados por COVID-19

La National Football League (NFL) y el sindicato de jugadores (NFLPA) hicieron este viernes una donación inicial de más de 35 millones de dólares, a Cruz Roja y otras nueve organizaciones solidarias, para ayudar a los afectados por coronavirus en Estados Unidos.



"Todos hemos sido afectados por la pandemia. Ahora más que nunca, tenemos que unirnos, quedarnos en casa y mantenernos fuertes", dijo el comisionado de la liga, Roger Goodell. "La NFL seguirá encontrando maneras de dar su apoyo para que podamos superar juntos este tiempo de incertidumbre", añadió en su nota de prensa.



"Como parte del 'draft', que tendrá lugar del 23 al 25 de abril, la NFL trabaja en un amplio plan para incorporar la filantropía y la recaudación de fondos, para proporcionar así ayuda adicional a los más afectados por el COVID-19", según precisó la misma nota.



Y en este sentido, aparte de a Cruz Roja, donaron este dinero a Bob Woodruff Foundation, a Boys & Girls Clubs of America, a CDC Foundation, a GENYOUth Foundation, a Meals on Wheels America, a Salvation Army, a Team Rubicon, a United Way y a Wounded Warrior Project.