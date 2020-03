Joaquín: "Este año no ha ido como nos gustaría, queremos volver a pelear por Europa" Joaquín afirmó que pasa el tiempo como puede Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 28 de marzo de 2020, 10:04 h (CET) El capitán del Real Betis Balompié, Joaquín Sánchez, reconoció que esta temporada no ha ido como les gustaría, pero mostró su deseo por volver a "pelear por Europa" y "estar con los mejores", además de explicar que resulta "desagradable" no poder jugar cada fin de semana por culpa del coronavirus, aunque dejó claro que "lo primero es lo primero" hablando de la salud.

"Este año no han ido las cosas como nos gustaría, pero venimos diciéndolo desde temporadas atrás. Tener esa mentalidad nos hace estar cerca de pelear para jugar con los mejores. Siempre tenemos esto en la cabeza: pelear por Europa. El año pasado vivimos sueños bonitos que hacía tiempo que no se vivían y es lo que tenemos que intentar cada año", dijo Joaquín en un chat con aficionados organizado por Cruzcampo.



Preguntado si le gustaría volver a ganar un título con el Betis tras la Copa del Rey de 2005, el gaditano comentó que "no se lo quita de su cabeza". "El club ha crecido mucho en los últimos años y significaría muchísimo levantar un título con mi Betis. No es fácil competir a ese nivel y disputarlos, pero un paso conseguido es estar ahí. Sería un sueño cumplido", manifestó a las preguntas realizadas por seguidores.



Por otro lado, Joaquín deseó "por el bien de todos" que "tarde o temprano se reanude LaLiga". "A día de hoy las circunstancias son graves, difíciles, es complicado ver con optimismo que se reanude LaLiga, pero esperemos que la semana que viene el coronavirus empiece a disminuir y esa fecha que han hablado -de mediados o finales de mayo- se pueda estar jugando aunque sean partidos a puerta cerrada", añadió.



Por último, Joaquín afirmó que pasa el tiempo como puede. "No paramos de entrar, entrenamos más que en la Ciudad Deportiva pero siempre buscamos un huequecito para estar en familia y para reirnos. Creo que sacar una sonrisa y reirte te aisla de la situación aunque sea por momentos", apuntó.

"Vamos a salir de ésta. Estamos dando un ejemplo -no sólo en Andalucía-, lo primordial es la salud y afortundamente estamos cumpliendo con todo lo que nos están diciendo. Optimismo, fuerza y a quedarse en casa y dentro de poco estaremos disfrutando de lo más cotidiano. Todos deseamos cuanto antes recuperar la normalidad", zanjó.



