¿Cuáles son las propuestas de entretenimiento casero favoritas de los españoles?

viernes, 27 de marzo de 2020, 13:24 h (CET) eBay se suma a la corriente #QuédateEnCasa y ofrecerá, hasta el próximo 31 de marzo, un descuento de 5€ con el código PARACASA en todas las compras que superen los 20€ en las secciones de música, juegos y deporte entre otras Tal y como afirman los expertos, una de las cosas más importantes estos días es ser capaz de desconectar y buscar nuevas formas de entretenimiento en casa. El deporte, los juegos de mesa o la música son algunos de los grandes aliados para pasar el tiempo, pero, ¿cuáles son las opciones favoritas de los españoles? eBay, la plataforma líder de comercio global, ha recopilado algunas de las opciones de entretenimiento favoritas de los compradores de la plataforma.

Para los más jóvenes de la casa

Una de las alternativas favoritas entre los más jóvenes es la Play Station 4, una opción para acompañar con juegos como el top ventas FIFA 2020. Además, tal y como establecen desde la compañía, son muchos los que prefieren vivir la experiencia con sus amigos de manera online, por lo que otra de las opciones más buscadas es la suscripción de un año al servicio PSPlus, así como los complementos para llamadas como estos auriculares con micrófono.

Sin embargo, para no pasar demasiadas horas delante de la pantalla, buscar actividades que fomenten más la creatividad y las manualidades puede ser una buena opción. Algunas de las alternativas favoritas por los compradores son los sets de montaje de Lego, como éste modelo del coche Nissan GTR o los instrumentos musicales, como los Ukeleles o este set de guitarra que incluye amplificador y funda entre otros accesorios.

Desconexión y entretenimiento también para madres y padres

Para los mayores de la casa desconectar también es importante. Por ello, tal y como establecen desde la compañía, muchos han elegido este momento para retomar la lectura. Loba Negra, el último best seller de Juan Gómez-Jurado, La Madre de Frankestein, de Almudena Grandes o Un cuento perfecto, de Elisabeth Benavent, son algunas de las opciones más demandas para retomar este hábito, todas ellas disponibles en formato e-book a un precio muy reducido.

Otra alternativa es hacer planes en pareja. ¿Por qué no pasar tiempo en familia, y de paso, mantener la forma? Dentro de la sección de deporte de eBay algunos de los MUST estos días son las mancuernas, las esterillas para practicar yoga, las elípticas o las bolas para fortalecer el abdomen. Aquellos que prefieren los planes en pareja “más tradicionales”, pueden optar por una cena acompañada de un buen vino.

Para disfrutar en familia

Por supuesto, también se recomienda buscar planes que involucren a toda la familia, como los juegos de mesa. Según los datos internos de la plataforma, los grandes favoritos son el Cluedo, el Monopoli o el Trivial, este último disponible en versiones de dos de las sagas más famosas de la televisión.

Los peludos de la casa también se merecen un regalo

Las mascotas también se merecen el mejor de los cuidados estos días. Así, la compañía destaca que entre algunos de los best sellers de la plataforma se encuentran esta cama tipo colchón para perros o este rascador, en el que los felinos podrán divertirse y descansar a partes iguales.

“Somos conscientes de que cuando se ha de pasar mucho tiempo en casa, es fundamental mantener la mente estimulada y buscar formas de entretenimiento”, afirma Maite González, directora de marketing de eBay. “En eBay ofrecemos artículos que se adaptan a las necesidades y circunstancias de cada persona, y contamos con un gran rango de inventario con opciones de entretenimiento para disfrutar tanto de forma individual como en familia.”.

