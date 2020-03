Cuatro consejos para que los comercios atraigan clientes a través de Internet durante la cuarentena Comunicae

viernes, 27 de marzo de 2020, 12:51 h (CET) Easy Payment Gateway, agregador de servicios de pago y gestión de fraude español, recomienda flexibilidad en los pagos y en la política de devoluciones. Ofrecer el mayor número de métodos de pago posible es fundamental para satisfacer las preferencias y necesidades, tanto personales como geográficas, del consumidor La situación del estado de alarma declarado en España y en otros países debido a la pandemia del COVID-19 ha llevado al confinamiento en los hogares de millones de personas en todo el mundo. En esta tesitura, el cierre de la gran mayoría de los comercios y la necesidad de adquirir bienes y/o servicios desde casa ha provocado un crecimiento del comercio electrónico.

Solo en nuestro país, las ventas online crecieron un 12,5% en los primeros días de cuarentena, según UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte. “A tenor de estas cifras, la opción de lanzarse al mundo online puede ser la tabla salvavidas de muchos negocios para superar esta crisis. En el caso de aquellos que ya ofrecen sus productos o servicios en Internet, aconsejamos seguir una serie de pautas para atraer clientes durante estos días”, explica Manuel Prieto, CEO de Easy Payment Gateway, agregador de servicios de pago y gestión de fraude español.

Permitir el aplazamiento de los pagos. Alternativas como “compra ahora y paga después” u ofrecer financiación de forma inmediata y sin intermediarios son medidas muy atractivas para los usuarios en la actual situación. Si bien es cierto que se trata de una tendencia no muy extendida hasta el momento, la Comisión Nacional del Mercado de Valores señala que, en sectores como viajes y moda, las soluciones de pago aplazado pueden llegar a multiplicar por cinco el ticket medio.

Ampliar los métodos de pago disponibles. Es importante que la web ponga a disposición del usuario el mayor número de métodos de pago disponible. Desde bitcoins hasta monederos electrónicos, las opciones demandadas por los consumidores son cada vez mayores. En este sentido, Easy Payment Gateway ofrece 240 métodos de pago, de los cuales 190 son alternativos. Asimismo, engloba 35 procesadores de tarjeta de todo el mundo, una opción interesante en la actual situación, con compras procedentes de otros países cuyos consumidores también recurren al comercio online durante estos días. “Soluciones como la nuestra permiten tener la garantía de que se está ofreciendo al cliente potencial un amplio abanico de métodos de pago que se adapten a sus gustos y necesidades, tanto personales como geográficas”, señala Manuel Prieto.

Transparencia en los plazos de entrega. La satisfacción con este servicio es, hoy en día, fundamental para que un cliente se convierta en recurrente. Por este motivo, y máxime teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es vital informar al cliente de que el plazo de entrega habitual puede verse alterado. “Si este escenario se produce, y a pesar de haberlo notificado con anterioridad, una buena opción es compensar al usuario con un descuento para próximas compras”, proponen desde Easy Payment Gateway.

Ser flexible en las políticas de devoluciones. La incertidumbre de cuánto se alargará el estado de alarma es una variable que hay que tener presente a la hora de gestionar las devoluciones. Ampliar el plazo de las mismas o modificar coyunturalmente sus condiciones, ofreciendo al cliente la posibilidad de cancelar el pedido y obtener el reembolso el dinero, puede ser clave en estos momentos. En el caso de viajes o de reservas de alojamiento, como ya están haciendo muchas aerolíneas y cadenas hoteleras, lo ideal es ofrecer a los consumidores un voucher para que puedan emplear ese importe más adelante.

“En situaciones como la que estamos viviendo, es importante que los negocios detecten nuevas necesidades e innovar rápidamente en torno a ellas basándose en los hábitos de consumo que generan los diferentes escenarios de alarma”, concluye el CEO de Easy Payment Gateway.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El proyecto ‘Apadrina un olivo’ recupera las raíces de Teca Sàbat con las tierras de Oliete Esneca Business School dona 3.000 euros al Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida para ayudar a combatir el coronavirus Ortotecsa presenta la cama hospitalaria ORBIS - Montaje Express Opiniones de ELBS, una garantía de calidad en formación online ​¿Puedes hacerte rico en un día online? Es fundamental que sepas que tipo de jugador eres, es decir, es lógico que no cualquier tipo de persona esta preparada para poder ganar dinero, ya que como es obvio, nadie te lo va a regalar