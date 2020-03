Mantener a raya los virus y bacterias en casa gana relevancia en tiempos de coronavirus Comunicae

viernes, 27 de marzo de 2020, 13:08 h (CET) Con la irrupción del COVID-19 es necesario más que nunca una adecuada limpieza y ventilación del ambiente doméstico. Hoy día los equipos de climatización incorporan numerosas e innovadoras prestaciones que colaboran en esta causa. Haier recomienda una ventilación adecuada, el uso de filtros correctos y un buen mantenimiento pueden contener la propagación del virus La pandemia desatada por el contagio del coronavirus está provocando grandes efectos a nivel global y hay dudas sobre cuáles son los sistemas de seguridad que mejor protegen del virus. Por ello más que nunca, mantener una estricta limpieza del hogar es imprescindible y también conocer bien las prestaciones de los splits domésticos. Una ventilación adecuada, con un mayor grado de suministro de aire fresco, el uso de los tipos de filtros de partículas de aire correctos y un mantenimiento cuidadoso son factores importantes para acabar con el virus y las bacterias que habitan en el hogar y frenar la posible entrada del coronavirus.

Tener un adecuado mantenimiento de filtros del aire acondicionado es necesario para mejorar la eficiencia energética y de paso, hacer que el aire acondicionado funcione mejor y se mantenga el hogar limpio y fresco. Existen diferentes tipos de filtros de aire y cada uno de ellos tiene especificaciones determinadas que permiten eliminar una cosa u otra como partículas de polvo, olores, humos, gérmenes, etc. Estos filtros se clasifican en diversos valores según la escala MERV (Minimum Efficiency Reporting Value o Valor de Informe de eficiencia mínima) que permite eliminar adecuadamente los contaminantes en el aire aportando un mayor o menor grado de filtración según la necesidad del entorno donde se instale el equipo.

Tipos de filtros en los splits domésticos

Para el hogar, los filtros más usados son los filtros lavables. Son los más básicos y los que se montan con la mayoría de los equipos. Son de nylon y no requieren ser cambiados ya que el usuario puede higienizarlos él mismo sin problema. También existen los filtros de carbón activo, más sofisticados que los anteriores y que pueden absorber incluso olores, muy útiles cuando hay fumadores en casa. No se puede lavar y cuando se agota su tiempo de vida deben ser sustituidos. Estos dos son los más básicos y los que tienen casi todos los splits domésticos y cuentan con una clasificación MERV de entre 8-13, lo que les permite eliminar adecuadamente los contaminantes en el aire.

¿Cómo contribuye Haier frente al coronavirus?

Para garantizar un aire saludable y por ende un ambiente libre de virus las siguientes funciones son indispensables:

La prestación Clean Cool congela la humedad del aire que entra en contacto con el evaporador formando una cap de escarcha en él que aprisiona el polvo, las bacterias y otros contaminantes. La siguiente fase de descongelación del evaporador, transmite esta condensación llena de contaminantes directamente al escape. Durante el funcionamiento la suciedad se acumula en el evaporador y si no se limpia de manera regular, la suciedad acumulada promueve la proliferación de bacterias y moho. Un intercambiador limpio garantiza un aire limpio.

La función PuriCool utiliza un innovador filtro IFD que, gracias a la electricidad estática generada, absorbe los contaminantes y alérgenos en el aire del ambiente con una eficiencia de hasta un 99.9%. Un sensor de precisión detecta la presencia de polvo y es cuando activa una luz roja anuncia que la calidad del aire es deficiente. Entonces el filtro se activa en modo de purificación para cubrir completamente la entrada de aire limpio.

Por último, Hygiene Cool, es una prestación que desarrolla Haier para inhibir el crecimiento bacteriano. El moho y las bacterias se difunden en el aire y aunque no todos los microbios comprometen la calidad del aire y causan enfermedades, algunos dañan la salud si no se controlan de manera adecuada. Los acondicionadores de aire con este sistema incorporan nanopartículas de plata en los componentes principales para frenar el crecimiento y anidación de bacterias y virus.

Haier es nº1 mundial en el campo de la autolimpieza con una cuota de mercado del 40,7%. Además, es pionera en innovación y destina el 3% de sus recursos a I+D+i para desarrollar splits de aire doméstico. La compañía está consolidada como líder en su sector con capacidad para desarrollar productos smartlife únicos, mejorando significativamente su rendimiento, reduciendo sus consumos y satisfaciendo las expectativas de los usuarios.

Acerca de Haier

Establecido en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para una vida más hermosa. En el proceso de innovación y emprendimiento, Haier siempre defiende el principio de "priorizar el valor de las personas". El Sr. Zhang Ruimin, presidente de la Junta Directiva y CEO de Haier Group, propuso el Modelo Rendanheyi, cuyas características han logrado la fusión y duplicación transindustrial y transcultural.

Centrándose en la experiencia del usuario y manteniéndose siempre al tanto de los tiempos, Haier comenzó como una pequeña fábrica de propiedad colectiva al borde de la bancarrota antes de convertirse en un ecosistema que lidera la era de IoT y la única marca de ecosistema de IoT entre los TopZ globales más valiosos de BrandZ Marcas. En 2018, Haier Group generó una facturación global de RMB 266.1 mil millones con un aumento interanual del 10%. Sus ganancias e impuestos globales excedieron los 33.1 billones de RMB con un aumento anual del 10% y sus ingresos del ecosistema alcanzaron 15.1 mil millones RMB y un aumento anual del 75%.

Hasta la fecha, Haier ha incubado con éxito cuatro compañías cotizadas, dos compañías de unicornios y 12 compañías de cuasi-unicornios y gacelas. Además, Haier posee 10 centros de I + D, 25 parques industriales y 122 centros de fabricación a nivel mundial. También es propietaria de una serie de marcas de electrodomésticos inteligentes, incluidas Haier, Casarte, Leader, GE Appliances de EE. UU., Fisher & Paykel de Nueva Zelanda, AQUA de Japón y Candy de Italia. Por último, marcas de servicio como RRS, Yingkang Life y COSMOPlat; y la cultural y creativa Haier Brothers.

Haier ha encabezado el ránking de marcas mundiales de electrodomésticos de Euromonitor durante once años consecutivos. Su filial Haier Smart Home Co., Ltd. se encuentra entre las compañías Fortune Global 500 y Haier COSMOPlat encabeza las plataformas de Internet industrial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Está designada por ISO, IEEE e IEC para liderar la redacción de proyectos internacionales estándares para modelos de personalización a gran escala. En la era de IoT, la marca del ecosistema de Haier y el modelo Rendanheyi lideran el mundo.

En el futuro, Haier Group continuará trabajando con sus socios del ecosistema de clase mundial para construir ecosistemas de IoT en ropa, comida, alojamiento, viajes, salud, cuidado de ancianos, biomedicina y educación, adaptando una vida inteligente personalizada para usuarios de todo el mundo.

Para más información: www.haier.es

