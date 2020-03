Schneider Electric lanza la iniciativa ‘Échame un Cable’, una serie de formaciones gratuitas Comunicae

viernes, 27 de marzo de 2020, 12:03 h (CET) A partir de esta semana, especialistas y expertos de Schneider Electric ofrecerán a sus clientes y partners cápsulas de formación semanales y guías de aplicación, vídeo tutoriales, información de tendencias y otros contenidos exclusivos. Los webinars serán gratuitos y accesibles desde el portal de partners de Schneider Electric bajo la sección ‘Échame un Cable’ Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, dará inicio esta semana a la iniciativa ‘Échame un Cable’, una nueva sección del Portal de Partner dónde agruparan webinars y formaciones sobre tendencias tecnológicas, innovación, digitalización de negocios y otros temas de interés, para que sus clientes y socios puedan continuar trabajando y ofreciendo el mejor servicio.

Esta nueva sección de Schneider Electric agrupa contenido exclusivo: desde guías de aplicación o vídeo tutoriales hasta información de tendencias y gestión de negocios.

Las temáticas incluyen guías para sacar el máximo provecho a los productos y soluciones, casos prácticos y sesiones con expertos de Schneider Electric para hablar sobre las últimas tendencias del mercado, entre otras.

Para las próximas semanas, la planificación incluye los siguientes webinars:

Sesión con expertos de Schneider Electric sobre soluciones avanzadas para el cuadro eléctrico (planificado para el 2 de abril a las 10h).

(planificado para el 2 de abril a las 10h). Presentación de casos prácticos de hogar conectado con la solución de Wiser a través de la plataforma de Voltimum (planificado para el 8 de abril).

a través de la plataforma de Voltimum (planificado para el 8 de abril). Sesión con expertos de Schneider Electric sobre contactores solución de problemas y selección (planificado para el 16 de abril a las 12h). Todas las cápsulas formativas son gratuitas, y se podrá acceder a ellas a través del portal de partners de Schneider Electric, donde también se podrá consultar la programación completa para las próximas semanas.

Además, los clientes y socios interesados podrán contactar con Schneider Electric y compartir dudas a través del hashtag #ÉchameUnCable en redes sociales, o simplemente mencionando a la compañía en las plataformas.

Acceder al portal a través de este enlace: https://partner.schneider-electric.com/menu/echameuncable

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

