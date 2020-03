Schneider Electric lanza una serie especial de más de 30 webinars gratuitos para sus partners y clientes Comunicae

viernes, 27 de marzo de 2020, 11:51 h (CET) A partir de esta semana, especialistas y expertos de Schneider Electric ofrecerán a sus clientes y partners más de 30 cápsulas de formación para profundizar en tecnología, innovación y desarrollo de negocio. Los webinars serán gratuitos y accesibles desde el portal de partners de Schneider Electric Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, dará inicio esta semana a una serie de más de 30 webinars sobre tendencias tecnológicas, innovación, digitalización de negocios y otros temas de interés para sus clientes y socios.

La compañía ha organizado una agenda de formaciones para las próximas tres semanas, que incluye desde masterclasses para sacar el máximo partido a sus productos y soluciones, hasta seminarios sobre tendencias de la industria y el mercado.

Para esta primera semana, la planificación incluye los siguientes webinars:

M262 CAM Bottles Orienter. Una formación donde se explicará cómo implementar un orientador de botellas con el equipo Modicon M262 para aportar flexibilidad y productividad a las máquinas de packaging.

Conectar el equipo al cloud sin conocimientos IT (M262&Machine Advisor). Webinar en el que se enseñará a digitalizar máquinas de una manera sencilla, sin necesidad de hardware adicional ni conocimientos informáticos avanzados, con M262 y Machine Advisor.

Realidad Extendida. Cápsula formativa para descubrir los beneficios de la aplicación industrial de entornos reales y virtuales combinados.

​Telemecanique Sensors- monitorizar la instalación con los sensores conectados directamente al cloud con XIOT. En esta clase los asistentes podrán descubrir el interfaz XIOT, que permite conectar y monitorizar sensores directamente desde el cloud.

​Intro Tesys Island. Una introducción a Tesys Island, el único gestor digital de cargas del mercado.

M580 Safety - Visión General. Presentación de las características principales de la gama de PLC's M580 Safety, tarjetas de entrada y salidas Safety, gestión de la memoria y de ejecución del common Safety Proceso y Seguridad

HMI 4.0 Situational Awareness. En este webinar se enseñará cómo aumenta la seguridad y la productividad de los procesos industriales gracias a los resultados de combinar tecnología de visualización con estudios sociales y psicológicos.

Introducción a los motores integrados MDrives. Presentación de la nueva gama de motores multiaplicación Mdrive, los stepper con drive integrado más versátiles del mercado.

M262 CAM Linear Filler. Formación en la que se enseñará cómo aportar flexibilidad y productividad a las máquinas de packaging al implementar un sistema lineal de llenado de botellas con el equipo Modicon M262.

Arquitecturas de automatización de alta disponibilidad (M580 HSBY). Una masterclass de repaso de las distintas arquitecturas ethernet basadas en IOScanning (DIO), deterministas (RIO) o de control (SCADA), en la que proporcionará un ejemplo de configuración con CE 14.0 y un M580 HSBY.

API Economy. En este webinar, se realizará una introducción de lleno al mundo de la API economy, y se explicará cómo la integración de la información entre piezas de software en la nube permite a la industria generar soluciones alineadas con sus estrategias y a los desarrolladores monetizar sus desarrollos de manera rápida y estructurada.

Intro Machine Advisor. Clase formativa paraaprender cómo trabajar con Machine Advisor, la plataforma de monitorización cloud de equipos industriales de Schneider Electric, y saca el máximo partido a la digitalización de los equipos industriales. Se explicará cómo dar de alta nuevos equipos, las opciones de monitorización disponibles, y la configuración de notificaciones.

Curso Realidad Aumentada -AOA-. Mini curso de iniciación al Augmented Operator Advisor, la solución de Realidad Aumentada Industrial de Schneider Electric, en el que se enseñará a los asistentes cómo desarrollar su primera aplicación de realidad aumentada.

Todas las cápsulas formativas son gratuitas, y se podrá acceder a ellas a través del portal de partners de Schneider Electric, donde también se podrá consultar la programación completa para las próximas semanas.

