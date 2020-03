Los problemas psicológicos derivados del confinamiento podrían perduran meses o años Los resultados preliminares de su estudio muestran que un elevado porcentaje de personas experimenta síntomas intrusivos (alerta y angustia fisiológica) y reacciones de ansiedad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 27 de marzo de 2020, 15:06 h (CET)

Depresión, estrés, insomnio y ansiedad son algunos de los problemas psicológicos derivados del confinamiento podrían perduran meses o años, según advierte un equipo de psicólogos de la Universidad Complutense en el primer estudio que evalúa el estado de la salud mental de la población española durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.



Los resultados preliminares de su estudio muestran que un elevado porcentaje de personas experimenta síntomas intrusivos (alerta y angustia fisiológica) y reacciones de ansiedad. Con menos frecuencia, aunque también en porcentajes elevados, tienen problemas para dormir y síntomas depresivos. La sintomatología mencionada puede corresponder a un cuadro de estrés agudo.



"Tener síntomas de este tipo ante acontecimientos traumáticos es completamente normal, y la mayoría de las personas dejarán de experimentarlos una vez concluya esta situación. Sin embargo, hemos observado que un alto porcentaje de personas se encuentran en niveles de riesgo", señalan los autores que plantean que no se debe minimizar la importancia de estas reacciones iniciales, ya que estudios previos han documentado que los problemas psicológicos derivados de la cuarentena en otras epidemias perduran meses o años.



"Lo adecuado en estas situaciones es realizar intervenciones tempranas para evitar que estos síntomas agudos evolucionen hacia problemas psicopatológicos posteriores", señala Alfredo Rodríguez Muñoz, uno de los autores de la investigación en curso.



"A pesar de la emergencia médica que vivimos, no se debe ignorar la salud mental", indican los autores. Esto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que se ha ampliado el periodo de cuarentena, por lo que las consecuencias psicológicas podrían agravarse.



Los profesores de la Facultad de Psicología de la Complutense, Alfredo Rodríguez Muñoz, Mirko Antino, y Paula Ruíz-Zorrilla, en colaboración con Ana Sanz-Vergel, de la Universidad de East Anglia (Inglaterra), están realizando una investigación para evaluar los efectos psicológicos del confinamiento debido al Covid-19.



Se trata del primer estudio que evalúa el estado de la salud mental de la población española durante el confinamiento por Covid-19, que alcanza a más de 2.000 personas, en 17 comunidades autónomas del Estado, durante la primera semana de confinamiento en casa, del 15 al 22 de marzo.

