El Teatro Real descarta un ERTE y acuerda con los trabajadores recuperar las horas pendientes En concreto, el Teatro Real y sus trabajadores han consensuado un procedimiento por el que, una vez finalizado el actual Estado de Alarma por la emergencia sanitaria del COVID-19 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 27 de marzo de 2020, 13:43 h (CET)

El Teatro Real ha descartado aplicar un ERTE y ha acordado con los trabajadores que no hayan podido realizar sus funciones mediante trabajo a distancia recuperar las horas pendientes, según ha informado este viernes el coliseo madrileño en un comunicado.



En concreto, el Teatro Real y sus trabajadores han consensuado un procedimiento por el que, una vez finalizado el actual Estado de Alarma por la emergencia sanitaria del COVID-19, quienes no hayan podido realizar sus funciones mediante teletrabajo, podrán devolver "progresivamente" parte de las horas pendientes a través de la realización de "servicios extraordinarios" hasta el 31 de diciembre de 2021, para "facilitar la continuidad de la programación artística y descartar así un posible ERTE".



"El Teatro Real agradece a los trabajadores el esfuerzo que van a realizar con estas medidas que garantizan que la programación de la temporada 20/21 se pueda disfrutar con normalidad y se palian en parte algunas las graves consecuencias económicas del confinamiento", ha señalado el teatro.



En cuanto al ERTE propuesto por Intermezzo --empresa que gestiona el Coro titular del Teatro Real--, que afecta a los coristas que componen el coro, y por la Orquesta Sinfónica de Madrid que conforma la Orquesta Titular del Teatro Real, el coliseo ha llegado a un acuerdo, tanto con Intermezzo como con la Orquesta Sinfónica de Madrid, que permitirá "paliar" algunas de las "consecuencias retributivas" de sus coristas y músicos mientras dure el expediente de regulación de empleo al que se verán sometidos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.