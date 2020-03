Así ha cambiado las ventas del comercio electrónico durante la cuarentena ​Comida y farmacia son, respectivamente, los sectores que han experimentado un crecimiento más llamativo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 27 de marzo de 2020, 13:36 h (CET) En términos absolutos, el comercio electrónico mantiene un comportamiento homogéneo a lo largo de este 2020, con momentos de mayor demanda y otros de valle. Pero lo que ha cambiado en las últimas semanas es el tipo de producto que los españoles compramos por Internet, según los datos de Packlink, la plataforma tecnológica de comparación y contratación de envíos de paquetería para particulares y empresas.



Noelia Lázaro, directora de marketing de Packlink, asegura que el comercio electrónico “es un claro indicador de las necesidades de consumo de los españoles. Con motivo de la cuarentena por el Covid-19, los ciudadanos compran los productos de primera necesidad, como comida y productos de higiene, dejando de lado otro tipo de artículo, como la ropa y el calzado”. Además, Lázaro destaca el crecimiento de las ventas del sector de los juguetes y los videojuegos. “Es un claro síntoma de las necesidades lúdicas y de distracción con las que se topan los hogares españoles en estas semanas”.



La restricción de la circulación ha causado un aumento en el comercio electrónico como alternativa a las compras de primera necesidad. Ropa y calzado eran, hasta hace poco, los bienes de consumo que más comprábamos por Internet para que nos enviaran a casa, y que experimentaron un claro crecimiento durante el periodo navideño de 2019.



Pero en los últimos días y semanas hemos dejado de adquirir estos artículos y nos hemos lanzado en masa a comprar comida, juguetes, videojuegos y artículos sanitarios. Cabe destacar también la categoría de Libros, que se perfila como la alternativa de ocio que más ha crecido. Así lo demuestran los datos de Packlink, que muestran un cambio de tendencia en los hábitos de compra por Internet de los consumidores españoles.



Comida y farmacia son, respectivamente, los sectores que han experimentado un crecimiento más llamativo. En el caso de los artículos sanitarios, es a partir del 25 de febrero cuando se empieza a experimentar el ascenso de la compra de productos que no necesitan receta.



Sin embargo, es a partir de la llegada del mes de marzo cuando se produce la verdadera escalada en la compra de este tipo de artículos, duplicándose las ventas con respecto a solo la semana anterior. Y aún deberíamos esperar hasta el 16 de marzo, primer día laborable bajo el Estado de Alarma, para llegar a su máximo anual. Ese día se tramitaron 4 veces más pedidos y entregas que lo que venía siendo su media.



De la misma manera, el sector de la alimentación también ha visto cómo los españoles se han lanzado de cabeza a comprar estos artículos para que se los entreguen en casa. No obstante, en este caso el alza se ha producido más recientemente. Es justo una semana después de decretarse el estado de alarma cuando los pedidos de comida por Internet han visto crecer su demanda.

