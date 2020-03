​La negligencia y sectarismo del Gobierno se paga con muertes

Si tuviéramos que expresar de alguna manera el comportamiento del ejecutivo del gobierno, presidido por el señor Pedro Sánchez, con relación a la pandemia del coronavirus en nuestra nación, puede que la forma más breve, concisa e ilustrativa que tuviéramos que usar para hacerlo sería la expresión latina “un mar de palabras y una gota de ideas”. Por mucho que intenten desviar la atención del pueblo hacia otros presuntos responsables, por muchas excusas que pretendan sacarse de la manga o por mucho que busquen paliativos a los fallos garrafales que se han cometido, tanto en la detección como en la valoración, prevención y respuesta para luchar contra esta enfermedad que, hoy en día, está siendo la causa del fallecimiento de miles de personas en nuestro país. La evidencia no puede ser negada y la dura realidad de que nos encontramos poco menos que inermes ante la epidemia que asuela nuestra patria, sin que por grande que sea el esfuerzo de los miembros del Gobierno que con sus declaraciones, charlas, promesas y sucesivas rectificaciones pretendan calmar los ánimos de una población que se ha mostrado, en líneas generales, disciplinada y colaborativa, pero que ya tiene la mosca detrás de la oreja viendo como, a medida que transcurre el tiempo, se sigue sin dominar la situación, que el prometido momento en que el contagio entraría en crisis y empezaría la curva del descenso de casos, todavía no hay ni rastro de ello en un horizonte cercano y que, entre tanto, el número de muertos experimenta, cada día que pasa, proporciones dantescas que sobrepasan cualquier previsión que los más pesimistas hubieran podido hacer y ya no hablemos de aquellas que nos han estado proporcionando las autoridades sanitarias, en sus frecuentes apariciones ante los medios de información públicos y privados.



Ya no se habla de días ni de semanas porque ya no hay nadie, ni científicos, ni médicos ni expertos en esta clase de pandemias, que se atreva a dar una fecha a partir de la cual el virus del Covid19 empezará a dar señales de debilitarse. Esta mañana hemos escuchado una charla de uno de los científicos que está trabajando en encontrar un medicamento o conjunto de medicamentos que, ya no se habla de acabar con el virus, pero sí que sirviera al menos para evitar o disminuir el contagio de la enfermedad, lo que sería un gran logro para acotar la duración de la pandemia.



Cuando parecía que, por fin, se habían tomado algunas medidas encaminadas a paliar la grave situación del país y se nos anuncia a bombo y platillo, por el señor ministro de Sanidad, que se van a comprar a China una serie de artículos de protección, respiradores, mascarillas, pantallas y test para detectar el corona virus. En este contexto resulta que una partida, comprada a una empresa china, la Shenzhen Bioeasy Biotechnology, de estos test que han llegado a nuestros hospitales no son efectivos y que según ha resultado de los primeros análisis, sólo un 30% de las pruebas llevadas a cabo ofrece un resultado positivo, en contraste con el 84% de positivos que dan los análisis con la técnica que se viene utilizando conocida como PCR, más lenta pero más eficaz. Según los técnicos en la materia la sensibilidad de los test, adquiridos por el Gobierno, es muy baja. Resulta que, según dicen en la embajada china, la citada compañía farmacéutica “no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos”, aunque parece ser que sí ha obtenido el sello CE requerido para exportar su material a Europa.



Por otra parte la Embajada China ha aclarado que, el pedido de 5.5 millones de test para el coronavirus, anunciado por el señor Illa el miércoles pasado “está en curso pero los materiales adquiridos por España no han salido de China todavía”, precisando que el Ministerio de Comercio de China presentó a España una lista de proveedores clasificados en la que, por supuesto no estaba incluida la Shenzhen Bioeasy Biotechnology La sociedad española SEIMC publicó un informa aconsejar no usar este test rápido y que, si se hace, sólo debe ser complementaria a la RTPCR. Parece ser que el ministerio de Sanidad ya ha admitido el fallo y anuncia la devolución de 9.000 de estos test.



Pero no crean ustedes que mientras el coronavirus está acaparando la información nacional, la izquierda española se está quieta, permanece aletargada o se olvida de ir conspirando para conseguir sus objetivos de mantenerse en el poder, procurar presentar a la derecha como la verdadera culpable de que el coronavirus nos esté masacrando; intentando seguir manteniendo buenas relaciones con los separatistas del señor Torra pese a que, este mandatario, ha dado claras muestras de su disgusto por el hecho de que se haya implantado el estado de Alarma en Cataluña, una decisión del gobierno central que, para el presidente de la Generalitat catalana, presuntamente inhabilitado para ocupar el cargo, viola las competencias de la comunidad autónomas catalana.



Lo cierto es que el resabiado, amargado y rencoroso señor Echenique sigue empecinado en sus intentos de acabar con la oposición, para lo cual no le duelen prendas si ha de hacer las propuestas más acadabrantes, inadecuadas, inoportunas y, por supuesto ilegales. Aprovechando que el Pisuerga político pasa por el Valladolid del desconcierto nacional, está presionando a Sánchez para que recorte, todavía más, las libertades de movimientos y ¡Ojo al parche! “de opinión” en el país. Es evidente que, para el gobierno socialista y comunista, actualmente en el poder, esta epidemia les ha venido como pedrada en un ojo, precisamente cuando se estaban relamiendo de su mayoría y a punto de consumar la mayor traición a España, llegando a acuerdos con el separatismo catalán y vasco para que siguieran apoyando durante toda la legislatura al gobierno, todo ello a cambio de, vayan ustedes a saber qué tipos de contraprestaciones, por otra parte, fácilmente previsibles conociendo el percal de ambos negociadores. De aquí que no nos podamos permitir tregua alguna, aunque la nación esté hoy en día atenazada, estresada y acobardada por una de las epidemias más graves que nunca se hayan visto en nuestras tierras hispanas.



Los que puedan pensar que el señor Sánchez no va a hacer todo lo posible e imposible para intentar darle la vuelta al descrédito que, indudablemente, le va a reportar a él y su gobierno el cómo han enfocado la llegada de esta pandemia, tarde, dubitativamente, con falta de decisión y lentos en valorar los acontecimientos que, como es obvio, los han venido superando desde antes de que, oficialmente, declararan la epidemia hasta estos momentos en los que el caos sanitario se ha convertido en algo evidente para cualquier ciudadano que quiera valorar la situación de una forma objetiva. Tienen una losa política que los está aplastando y que, en el momento en que todo este estado de excepción finalice, no sabemos cuándo pero, indudablemente, algún día deberá terminar, van a tener que afrontar. Por vez primera el feminismo recalcitrante, las comunistas radicales y toda esta pléyade de mujeres que han preferido renunciar a su condición de madres, esposas, responsables de sus hijos y de sus hogares para lanzarse a las calles para defender el aborto, la independencia, la libertad sexual y su supuesta dependencia del sexo contrario, en un alarde de inmadurez, extremismo, revanchismo y, por encima de todo, un afán de suplantar al hombre, en la creencia de que siempre ha salido favorecido en su rol respecto al que se les asignaba a ellas. ¡Explíquenselo a aquellos que ha muerto a millones en la innumerables guerras que han tenido lugar a lo largo de la historia!



La conjunción del interés del Gobierno, presionado por el feminismo de la señora Montero, la esposa o compañera del señor Iglesias, dio por resultado que, aunque ya estaban en manos del ejecutivo los informes de los científicos respeto a la peligrosidad del coronavirus, que ya estaba haciendo estragos en Italia, y la presión de las entidades feministas especialmente agresivas durante los últimos meses, interesadas en darle el máximo de publicidad a las manifestaciones previstas para el 8M, como un medio de seguir su política de lucha en contra de lo que, para ellas, es “machismo”, cualquiera que sea el significado que a esta calificación le quieran dar, que habitualmente es empleado por las feministas para cualquier reacción templada o destemplada, justa o injusta, provocada o espontánea, apropiada o inapropiada, intencionada o impremeditada en las disputas que se puedan dar entre ambos sexos, siempre en perjuicio de los varones, esto sí, siempre barriendo para ellas. Por mucho que ahora, a toro pasado, pretendan justificarse, lo cierto es que para la mayoría del pueblo español el que se autorizara aquellas manifestaciones, fue uno de los errores imperdonables en los que incurrió el Gobierno, una imprudencia que, por mucho que intenten justificarla va a ser motivo de las justas quejas a las que van a tener que enfrentarse los actuales gobernantes y, muy posiblemente, van a ser muchas las actuaciones judiciales que se van a poner en marcha ante los juzgados de este país, para reclamarles responsabilidad por su incapacidad para hacer frente, en tiempo, forma y antes de que fuera tarde, la llegada del Covid19.



O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, en la situación de enclaustramiento a la que, forzosamente, nos hemos visto obligados a situarnos, seguimos pensando que la postura de aislamiento en la que se ha situado el gobierno socialista y comunista, que actualmente es el responsable de la lucha contra la pandemia del virus, que nos ha llegado desde China, prescindiendo de los partidos de la oposición en unos momentos en lo que lo que hubiera sido lo razonable y, sin duda, lo más conveniente para el país hubiera sido aparcar la política y proceder a formar un gobierno de coalición o salvación nacional enteramente entregado, de una forma prácticamente exclusiva, a la lucha contra el virus asesino y, también, en tomar las medidas económicas, sociales y fiscales complementarias en defensa del mantenimiento de la actividad industrial, mejorar la fiscalidad en favor de empresas y ciudadanos y arbitrar medidas especiales para evitar que la nueva crisis económica, que parece inevitable que tengamos que afrontar, sea lo menos gravosa para nuestra nación y los españoles en general.